Reunión entre cooperativas de El Maitén, Sarmiento y Comodoro

Avanzando con intercambios en sistemas de gestión y asesoramiento administrativo y financiero contable, Sergio Guajardo, presidente de la Cooperativa de El Maitén, se reunió con sus pares de Sarmiento Ariel Ñancucheo, Presidente COOPSAR y Albano Barrios, Vicepresidente COOPSAR.

En el caso de Guajardo, también se reunió con autoridades de la Cooperativa de Comodoro Rivadavia: Guillermo Coste y el Ingeniero Fabián Donato, jefe de la Oficina Técnica. El objetivo fue trabajar en colaboración mutua de Cooperativas en asesoramiento administrativo, de gestión y contable.

En linea general se dialogó sobre el futuro del servicio de energía de las cooperativas y cual es el paradigma a futuro.



Sergio Guajado, manifestó que "el trabajado en conjunto con miembros de otras cooperativas permite poder mejorar los servicios administrativos y avanzar en proyectos para optimizar los recursos para brindar mejores servicios a los vecinos”.

Finalmente señaló que "planeamos un trabajo mancomunado en conjunto de las cooperativas de nuestra provincia".