Jueves 20 de Noviembre de 2025
20 de Noviembre de 2025
Por Redacción Red43

Reunión entre cooperativas de El Maitén, Sarmiento y Comodoro

Referentes de cooperativas de El Maitén, Sarmiento y Comodoro se reunieron para fortalecer el intercambio en gestión y asesoramiento administrativo-contable, y avanzar en un trabajo conjunto que mejore servicios y optimice recursos
Avanzando con intercambios en sistemas de gestión y asesoramiento administrativo y financiero contable, Sergio Guajardo, presidente de la Cooperativa de El Maitén, se reunió con sus pares de Sarmiento Ariel Ñancucheo, Presidente COOPSAR y Albano Barrios, Vicepresidente COOPSAR.

 

 

En el caso de Guajardo, también se reunió con autoridades de la Cooperativa de Comodoro Rivadavia: Guillermo Coste y el Ingeniero Fabián Donato, jefe de la Oficina Técnica.  El objetivo fue trabajar en colaboración mutua de Cooperativas en asesoramiento administrativo, de gestión y contable. 

 

 

 

En linea general se dialogó sobre el futuro del servicio de energía de las cooperativas y cual es el paradigma a futuro.

 


Sergio Guajado, manifestó que "el trabajado en conjunto con miembros de otras cooperativas permite poder mejorar los servicios administrativos y avanzar en proyectos para optimizar los recursos para brindar mejores servicios a los vecinos”.

 

 

Finalmente señaló que "planeamos un trabajo mancomunado en conjunto de las cooperativas de nuestra provincia".

 

 

