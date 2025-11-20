Abren las inscripciones para un curso intensivo de Buceo Deportivo en Trevelin

Se encuentra abierta la convocatoria para participar de un curso intensivo de Buceo Deportivo Nivel 1 (Estrella 1), una certificación de alcance internacional. El curso, dictado por profesionales de Puerto Madryn, se desarrollará entre el 10 y el 14 de diciembre, con sede principal en el Natatorio Municipal de Trevelin.

Pedro Massambie, guardaparque del Parque Nacional Los Alerces y buzo deportivo, es uno de los asistentes e impulsores de la iniciativa.

El Brevet Internacional y los Requisitos

El curso, que en otras certificadoras se conoce como Open Water, es el nivel inicial y habilita a los egresados con un carnet internacional que les permite bucear recreativamente en cualquier parte del mundo.

El curso se desarrollará de forma intensiva:

Fechas: Del 10 al 13 de diciembre, con cursada en el Natatorio Municipal de Trevelin.

Checkout: El día 14 de diciembre se realizarán dos "buceos reales" o checkout en una salida al Río Grande.

Los requisitos son básicos: tener una condición de salud aceptable (se exige certificado médico) y contar con una relación básica con el agua, sin necesidad de ser un nadador profesional.

Curso Personalizado y Económico

El curso cuenta con dos instructores de Puerto Madryn y dos asistentes, incluido Massambie, y tiene un cupo limitado de solo seis personas. Esta baja capacidad garantiza una experiencia "muy personalizada".

Massambie destacó que la zona es "alucinante" para la actividad por la transparencia de sus aguas, y resaltó que la capacitación es más económica que la ofrecida en Puerto Madryn, considerada la capital nacional del buceo.

Además, el valor de la capacitación incluye el equipo completo de buceo (neoprenes, regulador, botellón, chaleco, etc.), por lo que los interesados solo deben enfocarse en aprender.

F.P