Esquel, Argentina
Viernes 21 de Noviembre de 2025
21 de Noviembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Miquelarena encabezó en Ushuaia un debate federal sobre violencia de género y delitos digitales

El Procurador General de Chubut participó de reuniones nacionales en Ushuaia para coordinar acciones frente a la violencia de género y los desafíos que plantean los delitos digitales.
Por Redacción Red43

El Procurador General de Chubut, Jorge Luis Miquelarena, participó en Ushuaia de las XIII Jornadas Internacionales sobre Violencia de Género y Delitos Conexos, un espacio federal que reunió a fiscales, procuradores y especialistas de todo el país para fortalecer la respuesta judicial frente a la violencia de género y los desafíos que impone el cibercrimen.

 

En su rol como presidente del Consejo Federal de Política Criminal, Miquelarena encabezó las actividades orientadas a coordinar políticas junto a los Ministerios Públicos de todas las provincias, poniendo el foco en la modernización de la investigación penal y la obtención de evidencia digital.

 

La delegación chubutense también estuvo integrada por la procuradora de fiscalía Guadalupe Serafini y la fiscal general Rafaella Riccono, quien presentó una ponencia durante las jornadas.

 

Como parte de su agenda, Miquelarena participó de una asamblea conjunta del Consejo de Procuradores y Fiscales Generales –presidido por Jorge Canteros– y del Consejo Federal de Política Criminal, donde se debatieron criterios comunes para la persecución penal en delitos complejos que atraviesan jurisdicciones.

 

Los ejes del encuentro incluyeron la actualización de protocolos de actuación en casos de violencia de género, el fortalecimiento de la protección de víctimas y el desarrollo de herramientas para enfrentar delitos digitales que se originan o perpetúan en entornos virtuales.

 

 

 

