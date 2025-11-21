22°
Esquel, Argentina
Viernes 21 de Noviembre de 2025
Valle Chico: Piden uso responsable del agua mientras se adecúa una cisterna clave por 10 días

Por obras de adecuación en una cisterna, la red de Valle Chico funcionará con capacidad reducida por 10 días. El municipio solicita a los vecinos hacer un uso cuidadoso del agua para evitar interrupciones en el suministro.
La Municipalidad de Esquel emitió un comunicado dirigido a los vecinos de Valle Chico para informar sobre el avance de importantes obras en el servicio de agua potable. Debido a trabajos de reparación y adecuación en una de las cisternas del barrio, la totalidad de la red está operando provisoriamente con una sola cisterna en funcionamiento, un plazo que se estima en diez días.

 

Las tareas que lleva adelante el municipio incluyen no solo reparaciones, sino también la adecuación de la cañería existente a un sistema más eficiente. El objetivo principal es mejorar la calidad del servicio y garantizar una solución definitiva para el futuro de los vecinos.

 

 

Solicitud de uso responsable para evitar interrupciones

Las autoridades señalaron que, durante este período de obras, el consumo habitual de agua puede superar la capacidad de distribución de la cisterna operativa. Por esta razón, es "posible que en algunos momentos se registre la interrupción del suministro".

 

Para garantizar la continuidad del servicio mientras se completan las mejoras, el municipio solicitó a los residentes:

 

"Hacer un uso cuidadoso y responsable del agua para evitar cortes y contribuir al normal funcionamiento del sistema mientras avanzamos con estas mejoras."

 

Desde el municipio agradecieron la comprensión de los vecinos y aseguraron que están trabajando para optimizar el servicio y brindar respuestas concretas a las necesidades del barrio, con el objetivo de finalizar las obras en el plazo estimado.

 

 

 

E.B.W.

 

