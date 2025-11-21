22°
El finde largo empieza con calor, sin lluvias y cielos despejados

Enterate del clima según el Servicio Meteorológico Nacional. 
Por Redacción Red43

El pronóstico para hoy, viernes 21 de noviembre, anticipa una jornada de transición con un significativo aumento de la temperatura y la ausencia total de precipitaciones en la zona.

 

 

Máxima Agradable y Cielos Despejados

 

 

La mañana comenzará con el cielo mayormente nublado y una temperatura mínima de 5°C en la madrugada.

 

 

Sin embargo, a medida que avance el día, el sol se hará presente y la temperatura ascenderá notablemente:

 

 

  • Temperatura Máxima: Se espera que el termómetro alcance los 20°C durante la tarde.

     

  • Cielo: Por la tarde, el cielo estará ligeramente nublado, lo que permitirá disfrutar del sol.

     

  • Viento: El viento se mantendrá moderado, con velocidades de hasta 31 km/h, predominando del sector Oeste y Suroeste.

     

 

F.P

 

