El finde largo empieza con calor, sin lluvias y cielos despejados

El pronóstico para hoy, viernes 21 de noviembre, anticipa una jornada de transición con un significativo aumento de la temperatura y la ausencia total de precipitaciones en la zona.

Máxima Agradable y Cielos Despejados

La mañana comenzará con el cielo mayormente nublado y una temperatura mínima de 5°C en la madrugada.

Sin embargo, a medida que avance el día, el sol se hará presente y la temperatura ascenderá notablemente:

Temperatura Máxima: Se espera que el termómetro alcance los 20°C durante la tarde.

Cielo: Por la tarde, el cielo estará ligeramente nublado , lo que permitirá disfrutar del sol.

Viento: El viento se mantendrá moderado, con velocidades de hasta 31 km/h, predominando del sector Oeste y Suroeste.

F.P