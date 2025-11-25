Armaba un árbol de navidad gigante, una grúa se desplomó, lo aplastó y murió

Un trabajador murió durante las tareas de instalación de un árbol de Navidad gigante frente al Teatro Amazonas, en el centro de Manaos, al norte de Brasil. Antônio Paulo Rodrigues de Souza estaba en la cima de la grúa pluma utilizada para esa operación cuando la máquina se desplomó repentinamente, causando heridas a otro operario.

La víctima de 40 años, conocida como Antônio “Suricate”, era originario de Parintins y formaba parte del grupo contratado para la decoración navideña de un espacio público en el Largo São Sebastião.

El accidente ocurrió el último domingo por la mañana, cuando la grúa inclinó su base y cayó hacia un costado, mientras se realizaban maniobras de alineamiento de árbol, que se derrumbó junto con el equipo.

En 2022, “Suricate” también había participado del montaje navideño en el mismo sitio. Durante esa labor, incluso, grabó un premonitorio video mientras permanecía sujeto en las alturas solo por una cuerda y sin casco.

En esas imágenes, que trascendieron luego del fatal accidente del fin de semana, afirmó: “Vamos, papá, mantén la energía, no puedes parar. Esto no es para cualquiera; es para los valientes. Esos de allá no se quedan de brazos cruzados. Dios siempre manda”.

Según un informe del Instituto de Medicina Legal que citaron distintos medios brasileños, Rodrígues de Souza sufrió edema cerebral, además de hemorragia y traumatismo craneal, a raíz de la caída desde altura.

El accidente también provocó serias lesiones a otro trabajador identificado como Henes Libório Ramos, de 47 años, quien sufrió una fractura de pierna y permanece internado. Ambos operarios trabajaban para una empresa contratada por la Secretaría de Cultura y Economía Creativa (SEC).

El vehículo era operado por Antônio Benjamin, quien se encontraba vestido de Papá Noel durante las tareas y saltó del vehículo cuando éste se desplomó, tal como se ve en uno de los videos que circuló en las redes sociales.

El Consejo Regional de Ingeniería y Agronomía de Amazonas (Crea-AM) informó que la semana previa al accidente inspeccionó el área y detectó la actuación de una empresa no registrada, que fue multada.

Según ese mismo organismo, solo se presentaron Anotaciones de Responsabilidad Técnica (ART) para estructuras eléctricas y metálicas, sin incluir documentación sobre actividades de izaje.

El Crea-AM señaló que hasta el viernes anterior no había una operación de grúa autorizada en el sitio, aunque se había detectado una instalada sobre un camión que también recibió una multa.

El domingo, en tanto, los inspectores identificaron a la empresa a cargo y su CNPJ, pero el trabajador presente no aportó los ART correspondientes ni el plan de izaje obligatorio. El sistema del organismo no registraba documentación técnica vinculada al servicio realizado en el momento del vuelco.