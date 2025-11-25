22°
Esquel, Argentina
Martes 25 de Noviembre de 2025
25 de Noviembre de 2025
Por Redacción Red43

El Quirófano Móvil sigue cuidando a las mascotas en el barrio Buenos Aires

El Quirófano Móvil Municipal ofrece atención sin costo para perros y gatos en la sede vecinal del barrio Buenos Aires, de martes a viernes desde las 8:00 hs. 
El Quirófano Móvil Municipal continúa recorriendo los barrios para brindar atención veterinaria gratuita. Esta semana, el servicio de castración y desparasitación para perros y gatos se realiza en la sede vecinal del barrio Buenos Aires, de martes a viernes a partir de las 8:00 hs. 

 

Desde el área municipal remarcan que la iniciativa busca reducir la reproducción no controlada, prevenir enfermedades y fortalecer el compromiso de la comunidad con la salud animal. Invitan a los vecinos a llevar a sus mascotas y recuerdan que la tenencia responsable es una acción importante para construir una ciudad más segura, limpia y respetuosa con los animales.

 

 

