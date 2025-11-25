Martes con calor, cielo estable y alerta amarilla por altas temperaturas

La Comarca Andina arranca el martes con un escenario similar al del fin de semana XXL: temperaturas cálidas, cielo mayormente despejado y sin probabilidad de lluvias, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La jornada estará marcada por la estabilidad, el calor y un nivel rojo para quienes volvieron a la rutina tras cuatro días de sol y actividades al aire libre.

Mañana cálida y estable: así comienza el martes

A las 8.30, la Comarca se presenta con 15°C y viento leve del oeste. El SMN no prevé precipitaciones en ningún tramo del día y anticipa una mañana con ambiente agradable y aumento progresivo de la temperatura.

En el pronóstico alternativo, la franja de las 10 a 12 muestra “nubes y claros”, viento muy calmo y ascenso rápido, con 20°C a media mañana y 25°C cerca del mediodía. Atención al sol: desde las 11, el índice UV pasa de alto a muy alto, con valores que exigen protección solar adecuada.

Tarde de calor: 28°C y el sol como protagonista

El pico de la temperatura se dará por la tarde:

28°C , viento moderado del oeste (13 a 22 km/h).

Cielo ligeramente nublado , predominio del sol.

Índice UV extremo (11+) entre las 13 y 15 hs, según pronósticos alternativos.

Aunque el viento puede aumentar en algunos momentos, no se esperan ráfagas significativas ni cambios bruscos.

La jornada se mantiene dentro de los límites de la alerta amarilla por calor, que indica efectos leves a moderados en la salud, especialmente en niñas y niños, adultos mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.

Noche agradable y cielo despejado

Hacia la noche, el ambiente se vuelve más fresco:

20°C en promedio.

Cielo ligeramente nublado a despejado .

Viento leve del oeste (7 a 12 km/h).

Sin chances de lluvias.

Qué significa la alerta amarilla por calor

El nivel amarillo indica que las temperaturas pueden generar molestias, cansancio o descompensaciones en personas sensibles. Se recomienda:

Tomar agua con frecuencia.

Evitar la exposición directa al sol al mediodía.

Usar protector solar adecuado (FPS 30 o superior).

Efemérides del día: 25 de noviembre

El 25 de noviembre es una fecha relevante:

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer , declarado por la ONU en 1999 para visibilizar y erradicar la violencia de género.

Día de la Marina Mercante , recordando la creación en 1799 de la Escuela Nacional de Náutica “Manuel Belgrano”.

Día de la Hotelería y la Gastronomía Argentina, en homenaje a la creación de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica.

