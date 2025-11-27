Menos calor, más nubes… pero al mediodía, protector sí o sí

La Comarca Andina arranca este jueves con una mañana más fresca, nubes que se alternan con claros y un escenario estable, sin pronóstico de precipitaciones.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el día se perfila agradable y con amplitud térmica, ideal para actividades al aire libre, aunque con un detalle: el Índice UV será muy alto al mediodía y durante la primera parte de la tarde, por lo que el uso de protector solar no es negociable.

A las 8 am la Comarca se encuentra con 14°C, cielo con nubes y claros y viento leve del suroeste. La sensación térmica coincide con la temperatura y el ambiente se percibe estable, fresco y sin riesgos de lluvia.

Cómo seguirá el tiempo hora por hora

Durante la primera mitad del día, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con un marcado aumento de la temperatura:

9 → 16°C , viento leve del sureste.

10 → 18°C , Índice UV 4 (moderado).

11 → 20°C , Índice UV 6 (alto).

12 → 22°C, Índice UV 8 (¡muy alto!).

El pico llegará entre las 14 y las 17, cuando el termómetro se moverá entre 24°C y 26°C, con cielo parcialmente nublado y viento moderado del norte primero y del oeste después. Para quienes trabajen o se muevan al aire libre, el Índice UV trepará a 10, el valor más alto del día.

Hacia el final de la tarde y noche, el calor cede:

20 → 24°C , nubes y claros, viento suave del sur.

23 → 18°C, ambiente fresco y parcialmente nublado.

Pronóstico general del SMN para el jueves

Mañana: nublado, 13°C, viento del oeste de 7 a 12 km/h.

Tarde: nublado, 18°C, viento del sur.

Noche: parcialmente nublado, 13°C, viento del SO con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

La probabilidad de lluvia se mantiene muy baja (0–10%) durante toda la jornada.

Efemérides del día

Día de Acción de Gracias

Se celebra en Estados Unidos cada cuarto jueves de noviembre, tradición que combina historia colonial, agradecimiento por la cosecha y reuniones familiares. También se conmemora en Canadá (segundo lunes de octubre) y en Brasil (cuarto jueves de noviembre desde 1966). La jornada suele incluir el clásico pavo al horno y es la antesala del Black Friday.

Día del Trabajador Previsional Argentino

Instaurado en conmemoración del 27 de noviembre de 1943, cuando Juan Domingo Perón asumió la Secretaría de Trabajo y Previsión. Desde 2009, por Ley 26.533, es feriado para trabajadores de ANSES y organismos vinculados a la seguridad social.

Hoy, la oficina de ANSES no atenderá al público.

O.P.