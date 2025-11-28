El mensaje de Amelia Artiles tras el exito de los Juegos Chubutenses

Amelia Artiles, de 89 años, quien se consagro como campeona provincial de tenis de mesa doble en el marco de los Juegos Chubutenses para adultos mayores, celebrados por primera vez en su instancia final en Esquel. Artiles, quien jugó en dupla con Dila Manquel, compartió en una entrevista exclusiva en Red43 su experiencia y el impulso que estos encuentros dan a los adultos mayores de la provincia.

Los Juegos reunieron a más de 300 jubilados de toda la provincia para competir en distintas disciplinas como sapo, tejo, tenis de mesa, newcom y taba, además de contar con una parte cultural que "estuvo muy bueno".

El camino a la final Nacional y el grupo de tenis de mesa

Amelia Artiles destacó la suerte y el apoyo familiar y de amigos en su triunfo, aunque reconoció tener una "ventaja porque soy zurda". La dupla campeona, junto con los primeros puestos de Esquel en ajedrez y la dupla mixta de tejo (Juan Carlos y Rosa), clasificaron para la instancia final nacional. La sede nacional todavía no se sabe dónde será y se celebraría el próximo año, ya que están "muy sobre la fecha de fin de año". Además de los campeones, hubo segundos y terceros puestos en varias disciplinas, incluyendo un segundo puesto en ping-pong con Miguel Mateos y Fernando Gulino.

A pesar de no contar siempre con un profesor, la clave para el grupo de tenis de mesa ha sido la práctica constante. Artiles explicó que a ella siempre le gustó el tenis de mesa y que hace dos o tres años tienen un grupo que se reúne en un lugar cedido por Rodrigo Peláez, director del CAF. Actualmente, el grupo ha crecido y cuenta con tres mesas de ping-pong, lo que permite jugar a 12 personas de manera simultánea.

El Desarrollo del deporte para adultos y el mensaje a la comunidad

Artiles, quien fue banderada por Esquel de todos los jubilados en la presentación del evento, resaltó que la provincia del Chubut no hacía tantos años que permitía la participación de adultos, pero que luego de ver a otras provincias en los Juegos Evita y debido a la presión, se empezó a participar.



Hoy, el deporte para adultos tiene un desarrollo "increíble", con el apoyo de la provincia y el municipio. Destacó el crecimiento masivo en disciplinas como el tejo (con dos grupos de tres canchas cada uno en Esquel) y el sapo, que este año tuvo una participación "increíble" y necesitó un día y medio de juego para definir a los ganadores.



En cuanto al Newcom, mencionó que Paola González (organizadora de la delegación) destacó que el deporte "había nacido en Esquel" y hoy tiene equipos por toda la provincia. Artiles valoró la implementación de jugar por separado en categorías +40, +50 y +60 en Newcom, aunque en tenis de mesa, ella juega contra participantes de 60 años, lo que genera una "diferencia muy grande".



Además de su participación deportiva (ping-pong, tejo, sapo, folclore y gimnasia), Amelia integra un grupo que realiza intercambios culturales con Futaleufú, Chile, habiendo concretado ya ocho encuentros con actividades como gimnasia, baile, obras de teatro y juegos. Pese a haber jugado básquet muchos años, Artiles no se animó a jugar Newcom por considerarlo un riesgo y ser "consciente de sus limitaciones".



Su mensaje final para toda la comunidad es una invitación a la participación: "La casa ya está, ahora hay que salir de la casa". Animó a acercarse a centros de jubilados, sedes barriales y canchas de tejo para compartir y acompañarse, ya que el adulto "quiere salir un poco de la casa, quiere participar, quiere disfrutar".



