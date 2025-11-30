15°
Domingo 30 de Noviembre de 2025
30 de Noviembre de 2025
Por Redacción Red43

Detienen a un hombre de 51 años por presunto homicidio en Trelew

Tras siete días de investigación, la DPI Trelew detuvo al presunto autor del crimen de Adriano Millacheo. Científica analiza elementos incautados, incluyendo telas quemadas en una parrilla y un cuchillo con manchas hemáticas.
Escuchar esta nota

La División de Investigaciones de Trelew de la Policía del Chubut efectuó un allanamiento en un domicilio particular donde se detuvo a un sujeto de 51 años y se secuestró un arma blanca con presuntas manchas hemáticas, un vehículo, teléfonos celulares, prendas de vestir, una máquina bordeadora, tarjetas SIM, plantines de marihuana, luminaria LED y otros elementos de interés que motivaron las tareas del personal de la División Drogas y Leyes Especiales de la ciudad.

 

En el transcurso del procedimiento se localizaron restos de telas incinerados en una parrilla que la Policía Científica incautó para realizar distintas pericias con el objetivo de profundizar la investigación por el homicidio de Adriano Millacheo ocurrido el viernes 21 de noviembre.

 

Investigación inmediata y efectiva

 

A partir de la actuación inicial del personal de la Comisaría 2º, la División Policial de Investigaciones y otras unidades de la Policía del Chubut se enfocaron en investigar todas las características del hecho y -en una semana- se detuvo al presunto autor y la investigación avanza con importantes elementos probatorios.

 

El detenido quedó alojado en la Comisaría 2° hasta la audiencia de control de detención que se llevará adelante el próximo lunes en un horario a definir.

 

Se contó con la presencia del Fiscal General Gustavo Nuñez y la Fiscal Ruth Ortega quienes informaron los resultados de las medidas a las autoridades de la Oficina Judicial como también de la Defensa Penal Pública.




T.B

 

