Martes 04 de Noviembre de 2025
RED43 comarca-andina El Bolsón
04 de Noviembre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Lo buscaban hace casi tres años y cayó de casualidad en pleno centro de El Bolsón

El sospechoso caminaba tranquilo por el centro cuando la Policía lo reconoció. Pesaba sobre él una orden de captura federal vigente desde 2022.
Por Redacción Red43

El hecho ocurrió este lunes, cuando efectivos de la Comisaría 12 de El Bolsón realizaban recorridas preventivas en las cercanías del Juzgado de Familia.
Durante el operativo, los policías observaron a un hombre en actitud sospechosa y, tras verificar su identidad, constataron que pesaba sobre él un pedido de captura federal.

 

Pedido vigente desde 2022

 

Según informaron fuentes policiales, la orden de detención fue emitida en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca.
La confirmación llegó tras consultar los registros del Sistema de Emergencias 911, donde figuraba el requerimiento judicial activo.

 

 

Coordinación con la Justicia Federal

 

Una vez confirmada la identidad del individuo, los efectivos procedieron a trasladarlo a la dependencia policial, donde fue notificado de su situación legal.
Desde la comisaría se estableció contacto con autoridades judiciales de Bahía Blanca, quienes ratificaron la vigencia de la orden de captura y dispusieron las diligencias correspondientes para su traslado.

 

Quedó alojado en la dependencia local

 

El detenido permanece alojado en la Comisaría 12 de El Bolsón, a la espera de su traslado a la jurisdicción de origen, donde deberá comparecer ante el Tribunal Federal de Bahía Blanca.
 

 

 

O.P.

 

