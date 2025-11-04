17°
Martes 04 de Noviembre de 2025
04 de Noviembre de 2025
Por Redacción Red43

Construirán una nueva sede de SEROS en Lago Puelo tras la cesión de un terreno municipal

El intendente Iván Fernández se reunió con autoridades del ISSyS y confirmó que el Municipio cedió un lote en el centro de la localidad para levantar una delegación moderna que mejore la atención a los afiliados.
El intendente de Lago Puelo, Iván Fernández, mantuvo una reunión con el presidente del Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS), Pablo Macadam, y con la jefa de la Agencia Comarca Andina, María Otero, para analizar el funcionamiento de la obra social SEROS en la localidad y avanzar en un proyecto de mejora de su infraestructura.

 

Durante el encuentro, Fernández confirmó que el Municipio de Lago Puelo cedió un terreno en el centro de la localidad al organismo provincial para construir una nueva sede de SEROS, dado que las instalaciones actuales quedaron pequeñas para la demanda de afiliados.

 

 

El proyecto contempla la creación de oficinas administrativas y consultorios médicos, con el objetivo de mejorar la atención al público y brindar mayor comodidad al personal que trabaja diariamente en la delegación.

 

Por su parte, el presidente del ISSyS, Pablo Macadam, remarcó la colaboración y el acompañamiento del intendente Fernández, y anunció que la propuesta será incorporada al plan de desarrollo institucional que lleva adelante el Directorio del organismo, destinado a optimizar la infraestructura y la calidad de atención en toda la provincia.

 

 

 

