16°
19° 12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 04 de Noviembre de 2025
Logo Red43
RED43 deportes Chubut DeportesDeportesalianza powerlifting argentinapowerliftinggabriela mileneao
04 de Noviembre de 2025
deportes |
Por Redacción Red43

"Estoy preparada para darlo todo"

Gabriela Mileneao rumbo al Mundial de Powerlifting
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

 

"Hace más de un año que nos venimos preparando para este momento. Por ese lado, estoy corriendo con ventaja porque yo ya había clasificado hace tiempo para este mundial". Esto lo señaló Gabriela Mileneao, la compañera de vida de Iñaki Rey, quien se prepara para participar en el Mundial de Powerlifting que se llevará a cabo en los próximos días en la provincia de Corrientes. 

 

La cabeza viene preparándose y el cuerpo también. "El cansancio pega, a nivel laboral, a nivel psicológico esta es la ultima competencia y estamos preparados para darlo todo".

 

Gabriela llega en las mejores condiciones ya está en categoría, en su peso corporal. Esta semana será clave en el gimnasio, sobre todo el domingo (un día antes del viaje) ya que "haré en el gimnasio los tiros de competencia. vamos a ver como esta todo el domingo antes de viajar". ¿Desde cuándo soñabas con este momento? Siempre soñé llegar a estas instancias, competir con las mejores.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Feriado bancario en todo el país: Qué trámites se frenan este jueves 6 de noviembre
2
 Congestión y picazón: Cómo diferenciar una alergia de un resfrío común, según el Dr. De Luca
3
 "Mi objetivo es poder levantar 400 kg en total"
4
 Provincia deposita el miércoles 5 los haberes a jubilados y el viernes 7 los sueldos a empleados públicos en actividad
5
 Más violencia escolar: una madre atacó a cadenazos a una alumna que terminó en el hospital
1
 María Antonieta concreta el sueño de llegar a la 25 de Mayo con una impronta "drástica"
2
 Un incendio destruyó por completo una casa de construcción natural
3
 Tino John: El jurado encontró NO culpables a los tres imputados
4
 El municipio de Esquel y la Universidad del Chubut firmaron un convenio para el uso conjunto del edificio del Centro de Encuentro
5
 Innovación en San Luis: Lana de oveja se convierte en aislante ecológico y sustentable
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -