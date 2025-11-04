"Estoy preparada para darlo todo"

"Hace más de un año que nos venimos preparando para este momento. Por ese lado, estoy corriendo con ventaja porque yo ya había clasificado hace tiempo para este mundial". Esto lo señaló Gabriela Mileneao, la compañera de vida de Iñaki Rey, quien se prepara para participar en el Mundial de Powerlifting que se llevará a cabo en los próximos días en la provincia de Corrientes.

La cabeza viene preparándose y el cuerpo también. "El cansancio pega, a nivel laboral, a nivel psicológico esta es la ultima competencia y estamos preparados para darlo todo".

Gabriela llega en las mejores condiciones ya está en categoría, en su peso corporal. Esta semana será clave en el gimnasio, sobre todo el domingo (un día antes del viaje) ya que "haré en el gimnasio los tiros de competencia. vamos a ver como esta todo el domingo antes de viajar". ¿Desde cuándo soñabas con este momento? Siempre soñé llegar a estas instancias, competir con las mejores.