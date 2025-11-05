Verónica Verdún, Lucia Schooff y González Fanuele alcanzaron medallas de oro en el Torneo Abierto 3D

Los arqueros del CARPO Verónica Verdún, Lucia Schooff y Maximiliano González Fanuele alcanzaron medallas de oro en el Torneo Abierto 3D que tuvo lugar en la localidad de Trevelin.

Precisamente en la Final Nacional, en la categoría Longbow Women, la representante del CARPO, Verónica Verdún, se quedó con la medalla de Oro, mientras que en la categoría Tradicional Men, Maximiliano Nicolás González Fanuele alcanzó la presea dorada, escoltado por Nicolás Ripa con medalla de plata, ambos representando el club que tiene su sede en Trevelin.

Ripa además se quedó con una medalla de bronce en el Torneo Abierto.

Además, hubo dos medallas de Plata para Claudine Giroux en la categoría Compound Women tanto en el Abierto como en al Final Nacional.

Otra arquera que se colocó en lo más alto del podio fue Lucía Schooff en la categoría Recurvo Femenino del Torneo Abierto

En lo que hace al semillero, Malena Francisca Mardones sumó medalla de plata en la categoría Escuela Infantil Sub 13, del Torneo Abierto.

Además los arqueros locales sumaron puntos en las competencias por equipos.

De esta manera la localidad de Trevelin recibió a gran parte de los mejores arqueros de la Argentina en un encuentro organizado por el "Circulo de Arqueros de la Región Patagonia Oeste" (CARPO) que contó entre otros, con el respaldo de la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes.

Un total, 132 participantes pugnaron por las medallas, representando a 27 clubes de la Argentina y un combinado del vecino país de Chile.

Vale señalar que los ganadores obtuvieron puntos para el evaluatorio 2026, lo que les abre chances de conformar la selección nacional de la disciplina.