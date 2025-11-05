21°
Miércoles 05 de Noviembre de 2025
05 de Noviembre de 2025
El judoca Thiago Hughes participará en los Juegos de la Araucanía

Se definió el equipo provincial. Además Alejandro Mansilla fue confirmado como Delegado.
El equipo masculino y femenino de Judo ya está prácticamente confirmado. Faltan solo dos designaciones, de un total de 12, para conocer al equipo completo de la provincia quienes representarán a Chubut en los Juegos Binacionales de la Araucanía.

 

 

Durante el fin semana en la ciudad de Comodoro Rivadavia, se llevó a cabo el último entrenamiento del preselectivo donde luego se dio a conocer el plantel chubutense para los Juegos de la Araucanía, que se realizarán en la provincia de La Pampa, del 6 al 12 de diciembre.

 

 

Las jornadas de entrenamientos se desarrollaron en el Club Huergo, contando con la participación de deportistas provenientes de Trevelin, Comodoro Rivadavia, Trelew y Puerto Madryn.

 

Las actividades, que estuvieron enfocadas en el perfeccionamiento técnico y evaluaciones de rendimiento, contaron con la presencia del doctor Lucas Escobar, responsable del Cuerpo Médico de Chubut Deportes.

 

Una vez finalizada la concentración y el tope, el cuerpo técnico integrado por: Florencia Fernández (femenino), Gaspar Vergani (masculino) y Alejandro Mansilla (delegado), confirmó el equipo que competirá en La Pampa.

 

 

El equipo masculino estará integrado por Ciro Benítez Alvelo (60kg - Comodoro Rivadavia), Emiliano Benítez Gill (66kg - Trelew), Máximo Ocampos Ratti (73kg - Puerto Madryn), Santiago Alfonso Maciel (81kg - Puerto Madryn) y Thiago Hughes (90kg - Trevelin). Restaría confirmar un integrante más en los 55kg.

 

En tanto el equipo femenino estará compuesto por Samantha Acosta (48kg - Comodoro Rivadavia), Adriana Farías (52kg - Comodoro Rivadavia), Kiara Fernández (57kg - Comodoro Rivadavia), Arianna Villegas (63kg - Comodoro Rivadavia) y Abigail Currumil (78kg - Puerto Madryn). Resta confirmar una participante en los 70kg.

 

