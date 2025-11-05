El judoca Thiago Hughes participará en los Juegos de la Araucanía

El equipo masculino y femenino de Judo ya está prácticamente confirmado. Faltan solo dos designaciones, de un total de 12, para conocer al equipo completo de la provincia quienes representarán a Chubut en los Juegos Binacionales de la Araucanía.

Durante el fin semana en la ciudad de Comodoro Rivadavia, se llevó a cabo el último entrenamiento del preselectivo donde luego se dio a conocer el plantel chubutense para los Juegos de la Araucanía, que se realizarán en la provincia de La Pampa, del 6 al 12 de diciembre.

Las jornadas de entrenamientos se desarrollaron en el Club Huergo, contando con la participación de deportistas provenientes de Trevelin, Comodoro Rivadavia, Trelew y Puerto Madryn.

Las actividades, que estuvieron enfocadas en el perfeccionamiento técnico y evaluaciones de rendimiento, contaron con la presencia del doctor Lucas Escobar, responsable del Cuerpo Médico de Chubut Deportes.

Una vez finalizada la concentración y el tope, el cuerpo técnico integrado por: Florencia Fernández (femenino), Gaspar Vergani (masculino) y Alejandro Mansilla (delegado), confirmó el equipo que competirá en La Pampa.

El equipo masculino estará integrado por Ciro Benítez Alvelo (60kg - Comodoro Rivadavia), Emiliano Benítez Gill (66kg - Trelew), Máximo Ocampos Ratti (73kg - Puerto Madryn), Santiago Alfonso Maciel (81kg - Puerto Madryn) y Thiago Hughes (90kg - Trevelin). Restaría confirmar un integrante más en los 55kg.

En tanto el equipo femenino estará compuesto por Samantha Acosta (48kg - Comodoro Rivadavia), Adriana Farías (52kg - Comodoro Rivadavia), Kiara Fernández (57kg - Comodoro Rivadavia), Arianna Villegas (63kg - Comodoro Rivadavia) y Abigail Currumil (78kg - Puerto Madryn). Resta confirmar una participante en los 70kg.