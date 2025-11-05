21°
Grave error en un cementerio: cremaron el cuerpo equivocado y en el nicho había otra persona

Lo denunció la hija de una mujer que falleció hace 47 años en Rawson. Cuando fue a preguntar le dijeron que “lo habían cremado”. Al parecer, la confundieron con otro fallecido.
Lucía Fernández, vecina de Rawson, hace un mes fue a visitar a su madre al Cementerio y se llevó la triste sorpresa de que en su nicho había otra persona. Ante su desconcierto, fue a la Municipalidad a averiguar qué había pasado con los restos de su mamá, que se suponía que descansaban allí hace 47 años; lo que le respondieron la descolocó: los habían “cremado”.

 

Lucila, sin salir de su asombro, pidió que por favor revisen los archivos y se llevó la desagradable sorpresa de que a su madre la habían confundido con otra persona. “Fue cremada con otro nombre. Lo hicieron pensando que era otra persona”, dijo.

 

"Mi madre -comentó Lucila- falleció el 6 de diciembre de 1977. Fue inhumada en el Nicho 1ra. Fila,  N° 160, Fila 1 Cuadro 2, identificado con la partida municipal N° 2388. Desde esa fecha siempre he pagado el servicio del cementerio”, recalcó.

 

Según los registros, la mujer fue cremada el 2 de diciembre del año pasado. Al parecer, desde esa fecha nadie reparó en que habían cometido una terrible equivocación. “No pueden explicar lo inexplicable”, dijo la vecina, que ya inició acciones legales.

 

“Mi sufrimiento es enorme, mi tristeza y desolación es absoluta. Pido a todos que cuiden a sus familiares”, comentó Fernández, quien esperó que esto sirva para que los dirigentes pongan gente capacitada a cargo de esa responsabilidad.

 

Lucila Fernández, mientras el tiempo pasa y nadie dice nada, sigue esperando respuestas. “¿Dónde están los restos de mi madre? ¿Fueron cremados por error y depositados en otro  lugar?”. Por ahora no recibió una respuesta concreta.

 

Fuente: Crónica

 

 

