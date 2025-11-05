Emprendedores en Esquel: Un encuentro de un día para inspirarse y sumar herramientas

El próximo viernes 15 de noviembre, la Sociedad Rural Esquel (ubicada en Av. Hipólito Yrigoyen y Don Bosco) será el epicentro de "Inversiones Lado B: Encuentro sobre el espíritu emprendedor". Este evento, que se realiza por primera vez en la Patagonia, reunirá a destacados disertantes nacionales e internacionales, en una jornada completa dedicada a brindar herramientas e inspiración para emprendedores y la comunidad en general.

Vanina Gerez, consultora de marketing y organizadora, expresó su gran entusiasmo por la excelente venta de entradas, invitando a todos los interesados a sumarse a esta experiencia única que busca abordar "el lado B de ser emprendedor".

Disertantes de Primer Nivel para un Día Completo

El encuentro comenzará a las 9:00 am con la bienvenida y se extenderá hasta las 17:00 horas, ofreciendo un programa cargado de contenido relevante:

| Primer Bloque

CECILIA + ATHINA: Presentarán "El Lado B de las generaciones Madre e hija: la historia de cómo el amor, el liderazgo y la visión crean equipo".

HACHE MERPERT: Ejecutivo de las charlas TEDx en Argentina, compartirá "5 puentes para la innovación". Previamente se había mencionado su aporte sobre organización y motivación para liderar equipos.

SABRINA CASTELLI, CEO de Mujer Financiera: Su charla será "Hablemos de dinero", abordando temas de inversiones, finanzas, administración del hogar y consejos para ahorrar, como se había adelantado.

Después del primer bloque, habrá un Break de Almuerzo que contará con un Polo gastronómico con emprendedores locales, diseñado para que los asistentes puedan disfrutar y quedarse todo el día.

|Segundo Bloque

RAMIRO GONCALVES: Abordará "El camino de emprender: cómo invertir tu dinero".

MELINA MASNATTA: Desarrollará el tema "Tecnologías y educación", un aspecto clave sobre el futuro de la educación y la inteligencia artificial, invitando a la comunidad educativa a un debate.

FER NIIZAWA - IKIGAI: Presentará "Bienestar para transformar tu vida", que previamente se mencionó como "tips más que nada de liderazgo, motivacionales".

El evento culminará con un cierre que promete ser inspirador.

Abierto a Toda la Comunidad y con Aval Universitario

"Inversiones Lado B" no está dirigido solo a emprendedores. Es una oportunidad valiosa para estudiantes que buscan orientación vocacional o ideas, para quienes egresan de la escuela o están en tecnicaturas. El evento cuenta con el aval de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, que entregará un certificado de asistencia a todos los participantes, lo que lo convierte en una propuesta de gran interés académico y profesional.

Evento 100% Solidario con ALCEC

Un aspecto fundamental del encuentro es su carácter solidario: todo lo recaudado será destinado a ALCEC (Asociación de Lucha Contra el Cáncer). La entrada tiene un precio de $15.000 pesos, considerado accesible y colaborativo, buscando inspirar a la comunidad esquelense, reconocida por su solidaridad.

Adquirí tu entrada

Las entradas pueden adquirirse de dos maneras:

Online: A través del link en el Instagram del evento @InversionesLadoB.

Puntos de Venta Física: Gene Repostería: Sarmiento & Almafuerte, de lunes a sábado de 08:00 a 21:00 hs. Patagonia Desarrolla (Inmobiliaria): 9 de Julio 1124, de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 hs y de 16:00 a 20:00 hs.



La organización aún está abierta a recibir sponsors y a la participación de emprendedores regionales que deseen tener un stand en el corredor gastronómico. Los interesados pueden contactarse a través del Instagram del evento.

F.P