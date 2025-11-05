23°
23° 13°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 05 de Noviembre de 2025
RED43 comarca-andina Oficina MóvilANSESEl Hoyo
05 de Noviembre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

ANSES llega a la localidad de El Hoyo con su Oficina Móvil

El organismo nacional prepara una nueva jornada de atención en la localidad chubutense. Habrá asesoramiento y gestiones presenciales para los vecinos.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Oficina Móvil de ANSES vuelve a recorrer la Comarca Andina y esta vez hará escala en El Hoyo, acercando atención personalizada y asesoramiento a los vecinos de la localidad.

 

La jornada se realizará el jueves 13 de noviembre, de 9:30 a 13:30 horas, en la Oficina de Desarrollo Social, ubicada sobre la avenida Islas Malvinas Nº 82.

 

Durante la visita, se podrán realizar consultas, actualizar datos y gestionar trámites relacionados con las prestaciones que brinda el organismo nacional.

 

 

Trámites y asesoramiento disponibles

 

El equipo de la Oficina Móvil de ANSES brindará atención para resolver dudas, orientar sobre documentación requerida y facilitar gestiones sin necesidad de trasladarse a otras localidades.

 

El objetivo de esta iniciativa es acercar el Estado a los barrios y comunidades, garantizando que cada vecino pueda acceder a la información y los beneficios a los que tiene derecho.

 

Dónde y cuándo

 

  • Fecha: Jueves 13 de noviembre

     

  • Horario: 9:30 a 13:30 hs

     

  • Lugar: Oficina de Desarrollo Social – Av. Islas Malvinas Nº 82, El Hoyo

     

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 “Se quedó sin frenos”: El dramático accidente de un remis con turistas
2
 "Si no le importó el perro de ella, le van a tener que importar los perros ajenos"
3
 Combaten un incendio a 4 km de Cerro Cóndor: La cabeza del fuego avanza contra el río
4
 Brutal intento de femicidio: su ex subió con el auto a la vereda y la atropelló frente a un bar
5
 Un juez se negó al control de alcoholemia y lanzó una amenaza: “Los voy a dejar sin trabajo”
1
 Luque en Esquel: “Voy a ser diputado nacional de todos los chubutenses, los que me votaron y los que no”
2
 María Antonieta concreta el sueño de llegar a la 25 de Mayo con una impronta "drástica"
3
 César Treffinger y Maira Frías participaron del encuentro encabezado por Milei en Casa Rosada
4
 Un incendio destruyó por completo una casa de construcción natural
5
 Luciana Avilés corresponsal de C5N calificó la experiencia como "10 de 10"
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -