ANSES llega a la localidad de El Hoyo con su Oficina Móvil

La Oficina Móvil de ANSES vuelve a recorrer la Comarca Andina y esta vez hará escala en El Hoyo, acercando atención personalizada y asesoramiento a los vecinos de la localidad.

La jornada se realizará el jueves 13 de noviembre, de 9:30 a 13:30 horas, en la Oficina de Desarrollo Social, ubicada sobre la avenida Islas Malvinas Nº 82.

Durante la visita, se podrán realizar consultas, actualizar datos y gestionar trámites relacionados con las prestaciones que brinda el organismo nacional.

Trámites y asesoramiento disponibles

El equipo de la Oficina Móvil de ANSES brindará atención para resolver dudas, orientar sobre documentación requerida y facilitar gestiones sin necesidad de trasladarse a otras localidades.

El objetivo de esta iniciativa es acercar el Estado a los barrios y comunidades, garantizando que cada vecino pueda acceder a la información y los beneficios a los que tiene derecho.

Dónde y cuándo

Fecha: Jueves 13 de noviembre

Horario: 9:30 a 13:30 hs

Lugar: Oficina de Desarrollo Social – Av. Islas Malvinas Nº 82, El Hoyo

O.P.