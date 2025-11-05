20°
22° 15°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 05 de Noviembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
05 de Noviembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

ISSyS refuerza política sanitaria activa: "Llegar antes" con prevención de cáncer de cuello uterino

El organismo sale al encuentro de sus afiliadas en el interior, ofreciendo un método sencillo y confidencial para la detección del VPH. Consulta el cronograma de fechas y horarios.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Instituto de Seguridad Social y Seguros del Chubut (ISSyS), a través de su obra social SEROS, intensifica su campaña de prevención del cáncer de cuello uterino, llevando jornadas de autotest gratuitos de Virus del Papiloma Humano (VPH) a diversas localidades del interior de la provincia.

 

 

La iniciativa forma parte del Programa de Prevención y Detección Temprana del VPH y busca acercar a cada afiliada una herramienta clave para el control oportuno y la salud preventiva.

 

 

Cronograma de Noviembre: El ISSyS sale al encuentro de sus afiliadas

 

Además de las acciones permanentes en los vacunatorios de las Delegaciones de SEROS, el organismo está ampliando su alcance territorial para llegar a todos los rincones de Chubut.

 

 

Durante el mes de noviembre, se realizarán convocatorias presenciales en los siguientes puntos de atención con cupos limitados:

 

 

Localidad Lugar Fechas Horario
Dolavon Hospital Jueves 6 y 13 de noviembre 10:00 a 12:00 horas
Gaiman Delegación del ISSyS Viernes 7 y 14 de noviembre 10:00 a 12:00 horas
El Maitén Oficina del ISSyS Jueves 6 de noviembre 08:30 a 13:00 horas
Lago Puelo Hospital Rural Jueves 13 de noviembre 08:30 a 13:00 horas
Camarones Hospital Miércoles 12 de noviembre 10:00 a 13:00 horas

 

 

Detección Rápida, Gratuita y Confidencial

 

Las jornadas están destinadas a afiliadas de entre 30 y 65 años. Las beneficiarias pueden acceder al autotest de forma gratuita y confidencial.

 

 

El autotest es un método sencillo, rápido y sin dolor que permite detectar la presencia del VPH antes de que el virus pueda desarrollar lesiones que deriven en cáncer de cuello uterino.

 

 

Estas acciones reflejan una política sanitaria activa del gobierno, que busca "llegar antes" y acercar las herramientas de prevención a cada afiliada, reafirmando el compromiso del ISSyS con el cuidado y bienestar en toda la provincia.

 

 

F.P

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 “Se quedó sin frenos”: El dramático accidente de un remis con turistas
2
 "Si no le importó el perro de ella, le van a tener que importar los perros ajenos"
3
 Brutal intento de femicidio: su ex subió con el auto a la vereda y la atropelló frente a un bar
4
 Luque en Esquel: “Voy a ser diputado nacional de todos los chubutenses, los que me votaron y los que no”
5
 "La 10": El food truck de Iris que conquista Esquel y apunta a la Plaza del Cielo
1
 Luque en Esquel: “Voy a ser diputado nacional de todos los chubutenses, los que me votaron y los que no”
2
 Un incendio destruyó por completo una casa de construcción natural
3
 César Treffinger y Maira Frías participaron del encuentro encabezado por Milei en Casa Rosada
4
 Luciana Avilés corresponsal de C5N calificó la experiencia como "10 de 10"
5
 Muestra anual del EPJA y Semana Global del Emprendedorismo: "Juntos contribuimos"
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -