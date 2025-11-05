ISSyS refuerza política sanitaria activa: "Llegar antes" con prevención de cáncer de cuello uterino

El Instituto de Seguridad Social y Seguros del Chubut (ISSyS), a través de su obra social SEROS, intensifica su campaña de prevención del cáncer de cuello uterino, llevando jornadas de autotest gratuitos de Virus del Papiloma Humano (VPH) a diversas localidades del interior de la provincia.

La iniciativa forma parte del Programa de Prevención y Detección Temprana del VPH y busca acercar a cada afiliada una herramienta clave para el control oportuno y la salud preventiva.

Cronograma de Noviembre: El ISSyS sale al encuentro de sus afiliadas

Además de las acciones permanentes en los vacunatorios de las Delegaciones de SEROS, el organismo está ampliando su alcance territorial para llegar a todos los rincones de Chubut.

Durante el mes de noviembre, se realizarán convocatorias presenciales en los siguientes puntos de atención con cupos limitados:

Localidad Lugar Fechas Horario Dolavon Hospital Jueves 6 y 13 de noviembre 10:00 a 12:00 horas Gaiman Delegación del ISSyS Viernes 7 y 14 de noviembre 10:00 a 12:00 horas El Maitén Oficina del ISSyS Jueves 6 de noviembre 08:30 a 13:00 horas Lago Puelo Hospital Rural Jueves 13 de noviembre 08:30 a 13:00 horas Camarones Hospital Miércoles 12 de noviembre 10:00 a 13:00 horas

Detección Rápida, Gratuita y Confidencial

Las jornadas están destinadas a afiliadas de entre 30 y 65 años. Las beneficiarias pueden acceder al autotest de forma gratuita y confidencial.

El autotest es un método sencillo, rápido y sin dolor que permite detectar la presencia del VPH antes de que el virus pueda desarrollar lesiones que deriven en cáncer de cuello uterino.

Estas acciones reflejan una política sanitaria activa del gobierno, que busca "llegar antes" y acercar las herramientas de prevención a cada afiliada, reafirmando el compromiso del ISSyS con el cuidado y bienestar en toda la provincia.

F.P