Alerta por incendios: El clima seco y el viento disparan el riesgo en época estival

Las autoridades reiteran el llamado a la población a extremar las precauciones ante el aumento del riesgo de incendios forestales.

La temporada estival, caracterizada por el ambiente seco, las altas temperaturas y el viento, incrementa las probabilidades de propagación del fuego.

La detección temprana es señalada como la herramienta fundamental para el control y la prevención.

Se solicita a la comunidad reportar de inmediato cualquier foco o columna de humo.

Contacto de Emergencia:

Línea Gratuita: 0800-222-FUEGO (38346)

Alternativa: Comunicarse con la brigada de incendios forestales más cercana

