05 de Noviembre de 2025
Por Redacción Red43

Alerta por incendios: El clima seco y el viento disparan el riesgo en época estival

Las autoridades instan a la población a extremar la vigilancia. La detección temprana es crucial para el control del fuego.
Las autoridades reiteran el llamado a la población a extremar las precauciones ante el aumento del riesgo de incendios forestales.

 

 

La temporada estival, caracterizada por el ambiente seco, las altas temperaturas y el viento, incrementa las probabilidades de propagación del fuego.

 

 

La detección temprana es señalada como la herramienta fundamental para el control y la prevención.

 

 

Se solicita a la comunidad reportar de inmediato cualquier foco o columna de humo.

 

 

 

Contacto de Emergencia:

 

  • Línea Gratuita: 0800-222-FUEGO (38346)

     

 

  • Alternativa: Comunicarse con la brigada de incendios forestales más cercana

     

 

F.P

 

