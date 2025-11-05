Alerta por incendios: El clima seco y el viento disparan el riesgo en época estival

05 de Noviembre de 2025
Las autoridades reiteran el llamado a la población a extremar las precauciones ante el aumento del riesgo de incendios forestales.
La temporada estival, caracterizada por el ambiente seco, las altas temperaturas y el viento, incrementa las probabilidades de propagación del fuego.
La detección temprana es señalada como la herramienta fundamental para el control y la prevención.
Se solicita a la comunidad reportar de inmediato cualquier foco o columna de humo.
Contacto de Emergencia:
-
Línea Gratuita: 0800-222-FUEGO (38346)
-
Alternativa: Comunicarse con la brigada de incendios forestales más cercana
F.P
