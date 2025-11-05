María Bottini es la primera fiscal en integrar el Consejo de la Magistratura

En un hecho que el Ministerio Público Fiscal (MPF) calificó como un "antes y un después" en la Justicia de Chubut, la fiscal general de Esquel, María Bottini, fue electa como la primera representante de las Fiscalías en el Consejo de la Magistratura provincial. La fiscal Griselda Encina fue elegida como suplente.

Bottini se impuso "cómodamente" en las elecciones realizadas el viernes pasado en todas las circunscripciones, obteniendo el 87,69% de los votos.

Un Avance de la Reforma Legal

La integración del Ministerio Público Fiscal en el Consejo de la Magistratura, el órgano clave para la selección y control de los magistrados judiciales, es el resultado de una reciente reforma legal.

El Procurador General, Jorge Luis Miquelarena, expresó gran satisfacción, destacando el esfuerzo para lograr esta representación: "mucho costó que tuviéramos un representante del MPF para que se escuche nuestra voz y defender los principios por los cuales bregamos”.

La elección de la fiscal Bottini es doblemente relevante, ya que se dio bajo la nueva normativa que exige la inclusión de una figura del MPF y, además, garantiza la paridad de género mediante la alternancia, ya que el cargo a renovar debía ser ocupado por una mujer fiscal.

Los Cambios Introducidos por la Ley V N° 199

La nueva Ley V N° 199, que modificó la Ley V N° 70, fue la que posibilitó la nueva composición del Consejo de la Magistratura.

Los cambios más importantes son:

Representación Equilibrada: Ahora se exige que los tres consejeros del estamento de magistrados y funcionarios judiciales estén divididos equitativamente: uno debe ser de la Judicatura (jueces), otro del Ministerio Público Fiscal (fiscales) y otro del Ministerio Público de la Defensa (defensores).

Paridad de Género: La Ley N° 199 refuerza la obligación de garantizar la representación igualitaria de género a través del principio de alternancia.

Votación Específica: Para la elección de los representantes, se estableció que el voto debe ser por un titular y un suplente del mismo género, ajustándose a la regla de alternancia.

La presencia de la Fiscalía incorpora una perspectiva fundamental, ya que son los fiscales quienes investigan los delitos y formulan las acusaciones.

La toma de juramento de los nuevos consejeros, incluida la fiscal María Bottini, está prevista para el 10 de diciembre.

F.P