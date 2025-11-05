Lago Puelo recibe a grandes figuras del ajedrez en su 4° Torneo Internacional

Lago Puelo vuelve a convertirse en escenario del ajedrez patagónico. Desde este jueves a las 18 horas comenzará en "Aguas del Este" en el Paraje Entre Rios, el 4° Torneo Internacional de Ajedrez, una competencia que reunirá a jugadores de todo el país y de Chile, con un invitado de lujo: el Gran Maestro español Pepe Cuenca, una de las figuras más reconocidas del ajedrez iberoamericano.

“Ha sido muchísimo trabajo, muchos meses de gestión e invitaciones, pero por fin llegó la fecha”, celebró Marzo Lucero, presidente del Club de Ajedrez Lago Puelo, durante la conferencia de prensa previa al torneo. El evento se extenderá hasta el domingo, con ocho horas diarias de competencia y actividades paralelas como excursiones y partidas simultáneas.

Más de 100 jugadores y un torneo récord

El certamen contará con un cupo máximo de 120 participantes, de los cuales ya hay 110 confirmados. “Vienen jugadores desde Tierra del Fuego, Mendoza, Río Gallegos y también desde Chile”, detalló Lucero, quien subrayó el crecimiento del ajedrez comarcal y la presencia de jóvenes talentos locales, entre ellos Juan Carlos Silva, actual campeón de Lago Puelo.

“Hay premios para los mejores comarqueños, así que también hay un incentivo especial para los jugadores de la zona”, contó Marzo Lucero.

Transmisión en vivo y exhibiciones sin precedentes

El torneo será transmitido en vivo a través del canal de YouTube “Ajedrez Lago Puelo” y por Twitch, con la cobertura técnica del Maestro FIDE Juan Cruz Arias, quien viajó especialmente desde Ushuaia. “No suele haber torneos con esta cantidad de jugadores en el país, y menos con una transmisión en vivo de las diez primeras mesas”, contó.

Además, Arias realizará una exhibición de partidas simultáneas “a ciegas” contra 15 jugadores de la Comarca Andina. “Juego sin ver los tableros, con un asistente que me indica las jugadas”, comentó entre risas.

Un evento que trasciende el tablero

Más allá del juego, el torneo busca generar movimiento turístico y cultural en la Comarca. “Aprovechamos esta época del año, fuera de temporada, para ofrecer alojamiento y comida a los jugadores con la ayuda de hospedajes locales”, explicó Lucero. “Muchos llegan con familiares que aprovechan las excursiones y actividades recreativas mientras se desarrollan las partidas.”

Entre las actividades paralelas se incluyen visitas al Laberinto de El Hoyo y recorridos por atractivos naturales de la Comarca.

Inscripción y categorías

Las inscripciones se mantienen abiertas hasta esta noche a las 21 hs, a través del formulario disponible en la página oficial del Club de Ajedrez Lago Puelo. El torneo es abierto a todas las edades, aunque se premiarán categorías especiales Sub-18 y Senior (+65).

“Es una alegría enorme ver a tantos jóvenes involucrados, el campeón actual de Lago Puelo tiene apenas 20 años”, celebró Alberto Conde, tesorero del club, remarcando la renovación generacional del ajedrez local.

O.P.