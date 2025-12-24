"Hay que venir, confirmo": Celeste Cid y Santiago Korovsky eligieron El Bolsón

Celeste Cid y Santiago Korovsky eligieron el sur para bajar el ritmo y compartir una escapada que no pasó desapercibida. La actriz y el creador de División Palermo, que desde mediados de 2024 se consolidaron como una de las parejas más queridas del ambiente artístico, viajaron a El Bolsón y compartieron en redes una serie de postales que combinan naturaleza, intimidad y humor, su sello personal.

“Hay que venir, confirmo”, escribió Celeste en Instagram, frase breve que bastó para abrir el álbum y marcar el tono del viaje. La primera imagen muestra a la actriz de espaldas, dentro de una cabaña de madera, con un ramo de hortensias rosas en brazos y un gran ventanal de fondo que deja ver el verde natural, árboles altos y montañas. Sin poses ni artificios, la escena transmite calma, refugio y una pausa necesaria lejos del ruido urbano.

El Bolsón, protagonista de la escapada

A lo largo de las publicaciones, la naturaleza fue ganando protagonismo. Atardeceres con flores amarillas en primer plano, cielos que mezclan rosados y naranjas, cerros recortados en el horizonte y noches estrelladas alrededor de una cabaña iluminada construyeron una narrativa visual que invita a imaginar la experiencia. El paisaje de El Bolsón funciona como escenario y, al mismo tiempo, como parte del mensaje: descanso, conexión y tiempo compartido.

Entre las imágenes más comentadas aparece Celeste recostada sobre una manta, leyendo frente a una ventana con vista a las montañas. Fue Santiago quien tomó esa foto, que luego definió como “psicodélica” en sus historias. El intercambio espontáneo, sin solemnidad, reforzó la cercanía que la pareja muestra desde que hizo pública su relación.

Caminatas, afectos y momentos simples

Korovsky también tuvo su lugar central en el álbum. En una de las postales más tiernas se lo ve con gorra y anteojos, sonriendo mientras su perro lo sorprende con un beso en la cara. En otras imágenes, el valle se extiende detrás de él bajo un cielo despejado, o aparece rodeado de amigos y familiares junto a un lago, con tazas en la mano y charlas al abrigo del bosque.

Las caminatas al aire libre completaron el recorrido. En una de las fotos se los ve juntos entre pinos, con camperas y bufandas, disfrutando del aire fresco patagónico. Sin grandes gestos, las imágenes mostraron una convivencia natural, marcada por la complicidad y el disfrute de lo simple.

Reacciones y cariño en redes

Las publicaciones no tardaron en generar repercusión. Los seguidores celebraron cada postal con mensajes que elogian tanto a la pareja como al entorno, con emojis y comentarios que reflejan el cariño que despiertan desde que oficializaron su romance. La combinación de amor, humor y paisaje volvió a funcionar.

El viaje a El Bolsón fue, para Celeste Cid y Santiago Korovsky, algo más que unas vacaciones. Fue una pausa compartida, un regreso a lo esencial y una forma de sumar recuerdos lejos del ritmo acelerado de la ciudad. Y, como quedó claro en cada imagen, la Comarca Andina vuelve a demostrar por qué es refugio y destino elegido para quienes buscan reconectar.

