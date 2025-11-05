17°
Miércoles 05 de Noviembre de 2025
05 de Noviembre de 2025
sociedad
Por Redacción Red43

La Danza une Fronteras: Llega a la Patagonia el II encuentro sudamericano AGUYJEVETE 2025

El encuentro, que celebra la hermandad latinoamericana, tendrá su Función Central en el Auditorio Municipal de Esquel y su Gala de apertura en el Polideportivo de Trevelin.
Por Redacción Red43

Bajo el lema "La cultura nos une, la danza nos abraza", la Patagonia se prepara para recibir el Segundo Encuentro Sudamericano de Danzas AGUYJEVETE 2025. El evento, organizado por la Compañía Internacional de Arte Folklórico Guyra Itaipú de Paraguay en Argentina, se extenderá del 20 al 26 de noviembre, con actividades centrales en Trevelin y Esquel.

 

 

Este encuentro promete ser una gran fiesta de hermandad y diversidad, reuniendo a bailarines, docentes y elencos de múltiples países latinoamericanos para compartir saberes, técnicas y la riqueza cultural de la región.

 

 

Programación Central: Trevelin y Esquel

 

El encuentro tendrá sus jornadas más importantes el viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de noviembre, alternando entre ambas ciudades:

 

 

Viernes 21 de Noviembre – Trevelin

 

  • Taller de Danzas Latinoamericanas: La fiesta comienza con una jornada de intercambio y aprendizaje, donde docentes y bailarines de distintos países compartirán sus conocimientos.

     

  • Gala Internacional de Danzas: Por la noche, el Polideportivo de Trevelin se vestirá de gala para un espectáculo único. Se presentarán delegaciones de Paraguay, Argentina, Chile, Honduras, México, Colombia y Costa Rica, acompañados por grupos locales que actuarán como anfitriones.

     

 

Sábado 22 de Noviembre – Esquel

 

  • Función Central del Encuentro: El Auditorio Municipal de Esquel será el escenario principal para la presentación de elencos nacionales e internacionales, celebrando la rica diversidad cultural de nuestro continente.

     

 

Domingo 23 de Noviembre – Esquel

 

  • Segunda Parte del Taller: Continúa la formación con el segundo módulo del Taller de Danzas Latinoamericanas, donde los participantes podrán profundizar en ritmos, técnicas y estilos de cada región, en el Centro Cultural Melipal.

     

 

El AGUYJEVETE 2025, es una invitación a vivir la danza y fortalecer la hermandad latinoamericana. Para conocer más novedades y el resto de las actividades programadas, se recomienda seguir las redes del evento.

 

 

F.P

 

