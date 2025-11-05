17°
Miércoles 05 de Noviembre de 2025
05 de Noviembre de 2025
sociedad
Por Redacción Red43

Sustentabilidad Hídrica: Perforación clave en Ameghino para regar hasta el muñeco de nieve

El área de Espacios Públicos optimiza el uso del agua para abastecer todas las plazoletas de la Av. Ameghino y complementar el riego de la Av. Perón durante la temporada estival.
Por Redacción Red43

La Municipalidad de Esquel está llevando a cabo una nueva perforación de agua en la Avenida Ameghino, entre las calles Vuelta de Obligado y Miguens. El objetivo principal de la obra es asegurar una fuente de abastecimiento confiable para el riego de las plazoletas y los espacios verdes durante la próxima temporada de verano.

 

 

La decisión de avanzar con esta infraestructura surge de una necesidad crítica: la perforación existente sobre la Avenida Perón presenta actualmente un nivel de agua muy bajo, lo que complica el mantenimiento regular de las áreas parquizadas.

 

 

Optimización y Sustentabilidad del Recurso

 

Con la puesta en marcha de esta nueva perforación, el municipio logrará un impacto significativo en la gestión del riego urbano. Se podrá asegurar el abastecimiento de toda la Avenida Ameghino, desde el ingreso a la ciudad hasta el tradicional muñeco de nieve. Además, la nueva fuente permitirá abastecer parte del sistema de riego de las plazoletas de Avenida Perón.

 

 

Desde el área de Espacios Públicos y Gestión Ambiental, se destacó que este trabajo es una acción clave de mantenimiento y optimización del uso del recurso hídrico, priorizando la eficiencia y la sustentabilidad en el cuidado de los espacios públicos.

 

 

La Municipalidad de Esquel continúa así impulsando mejoras en infraestructura y servicios, con el propósito de mantener una ciudad "limpia, ordenada y con espacios verdes en condiciones para el disfrute de todos los vecinos".

 

 

F.P

 

