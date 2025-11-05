Fiesta y Memoria: La Caída del Muro se celebra en Esquel con Strúdel y Goulash

La comunidad alemana y sus descendientes en Esquel se preparan para conmemorar la histórica Caída del Muro de Berlín, un evento que para muchos trae consigo profundas historias personales de separación y reencuentro. La celebración se realizará con una fiesta bailable y gastronómica en formato "Beer Fest", el próximo sábado 8 de noviembre.

El festejo se llevará a cabo en el Casino de Suboficiales del Ejército, en la Ruta 259.

Historias de Libertad y Reencuentro

La fecha, que se celebra al otro día a las 12, es "muy importante para mucha gente que vivió allá y para los descendientes" que guardan historias de lo que pasaba antes y durante el derrumbe del Muro.

Un miembro de la colectividad recordó la emoción de su padre al ver el anuncio por televisión, la única vez que lo vio "llorar de alegría". También se mencionó el testimonio de Nicole Boettcher, una berlinesa residente en Esquel, que al momento del suceso se encontraba arriba del muro

El orador recordó su visita a la Alemania Oriental Comunista meses después de la caída, señalando la falta de libertad y las muertes de quienes intentaban escapar hacia la parte occidental, donde hoy quedan cruces blancas como recordatorio.

La caída del Muro permitió el reencuentro de familias que quedaron separadas por la división de las Alemanias tras la Segunda Guerra Mundial, viviendo en una dictadura espantosa.

Gastronomía Típica y Entradas

La fiesta incluirá un menú especial de comida típica alemana:

Picada alemana

Boulash con Spätzle (especial)

Postre típico de Strúdel con crema.

Hay dos tipos de entradas disponibles:

Entrada Completa: Permite participar de toda la fiesta y la cena. Entrada Nocturna: Para quienes quieran sumarse después de las 12 de la noche.

Las entradas pueden adquirirse contactando al número 1569-7078 o en el punto de venta ubicado en Medina 242.