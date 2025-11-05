Queda una semana para revisar todo. Está en categoría, pero sabe que este año ha sido por demás muy duro y "no tiene tanta nafta en el tanque". En esta situación es mucho más de cabeza que de físico y este mundial no se lo quiere perder por nada.

"Estamos super contentos, por lo que se nos viene, ya que es el primer mundial para todos".

"Estoy contando los días para medirme con los mejores y esperamos que venga mucha gente de afuera que es lo más importante".

El Mundial de la Alianza Powerlifting se llevará a cabo a mediados de este mes en la provincia de Corrientes. Es lejos, pero no tal lejos si hablamos de tipo de torneos.

"Este ha sido un año con mucha actividad y encima recibimos varias invitaciones para participar en el próximo año. La idea es en este 2026 hacer todo el esfuerzo posible para competir en otras partes de mundo".

Para Iñaki será su primer mundial y lo vive con mucha ansiedad. "Mi idea, sin importar los rivales, es vivir una experiencia única".

Además conoce a uno de sus posibles rivales, Roberto Guzman, que es de mi categoría y tiene muy buenos números.

"Lo más lindo será poder pelearle, mano a mano, en la tarima. Voy a dar lo mejor que tenga, con lo ultimo que me queda del tanque porque este ha sido un año muy cargado en viajes y competencias".

"En el Torneo Argentino es donde quemé todas las naves y ahora es solo cabeza".

Iñaki sufrió una lesión hace menos de un mes, en un entrenamiento, que lo frenó y lo hizo dudar de poder estar presente en Corrientes.

Su categoría es hasta 90 kg donde recordemos que en el Torneo Argentino logró una marca de 720 kg.

Destacó que su carta fuerte para este torneo es el banco y, a partir de allí, verá cual será la suerte en el resto de las disciplinas.