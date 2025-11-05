De Sudáfrica a la Patagonia: El intercambio rotario que fusiona culturas y gastronomía

El Rotary Club Esquel es anfitrión de una delegación de rotarios sudafricanos en el marco del programa de Intercambio Rotario de Amistad, fortaleciendo los lazos internacionales y promoviendo el turismo en la Comarca Andina. El grupo de rotarios, compuesto por tres matrimonios, cuatro hombres solteros y dos mujeres solteras, con edades superiores a los 50 años, llegó a la ciudad para un intenso programa de actividades que se extiende hasta el sábado al mediodía.

Cecilia López Castaño, en representación del Rotary Club Esquel, detalló el programa que incluye recorridos por atractivos naturales, gastronomía local y encuentros culturales, además de confirmar que la visita será devuelta por el club de Esquel en mayo del próximo año.

Agenda de Experiencias en la Comarca

El itinerario está diseñado para mostrar la diversidad de la zona:

Día de Llegada (Miércoles): Visita a La Zeta y Los Pozones, almuerzo en María Castaña y una cena rotaria de bienvenida por la noche.

Segundo Día (Jueves): Viaje en La Trochita, donde almorzarán . Por la tarde, la delegación partirá hacia el lago Futalaufquen. La noche cerrará con una cena en el Rotary Club que incluirá un show de tango y comidas típicas argentinas, como locro y demas.

Tercer Día (Viernes): La jornada se centrará en Trevelin con un recorrido por el Molino Harinero Nant Fach, las Cascadas Nant y Fall y una visita con almuerzo en el viñedo Nant y Fall. Por la tarde, visitarán la Plazoleta de la Colectividad Sudafricana. La despedida será con un asado en el quincho de Pueblo Carajo, con shows de danzas folclóricas argentinas y sudafricanas.

La Colectividad Sudafricana, un puente cultural

Silvana Schlebusch Myburgh, en representación de la Colectividad Sudafricana, destacó la importancia de recibir al contingente de rotarios y de articular actividades de manera conjunta con el Rotary Club.

Myburgh resaltó el gran impacto que tuvo la inauguración de la plazoleta de la Colectividad en Sudáfrica, que ha generado un creciente interés turístico.

La Colectividad Sudafricana ve esta visita como una oportunidad para impulsar a Esquel, Trevelin y la zona como un destino turístico atractivo para los viajeros de su país de origen.

F.P