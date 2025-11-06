20°
Jueves 06 de Noviembre de 2025
Este viernes sesiona el Concejo Deliberante de Esquel

Será a partir de las 9:30 hs en el Salón Walter Cristiani en el Centro Cultural Melipal. 
Este viernes 7 de noviembre desde las 9:30 hs se realizará la décima quinta sesión ordinaria del año del Concejo Deliberante. El encuentro será en el Salón Walter Cristiani en el Centro Cultural Melipal.

 

 

Entre los temas a abordar en esta oportunidad se encuentran: la declaración de interés municipal de la "Fiesta Popular de Haceros"; declaración de interés municipal de las Jornadas de Arte, Cultura y Educación de la Escuela N°7714 EPJA/ECE anexo U14; declaración de interés municipal de la tercera edición de la "Carrera KM de inclusión" de la Escuela N°527 de ciegos y disminuidos visuales; y la declaración de interés municipal del evento "Encuentro Patagónico a 30 años de la Red Argentina de Arte y Salud Mental", entre otros temas relevantes. 

 

 

 

R.G.

 

 

 

 

