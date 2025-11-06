"Nuestro barrio se tiene que poner en la agenda local"

Gastón Escobar, presidente del barrio 28 de Junio, dialogó con Red43 sobre su gestión y las actividades que se están llevando adelante en el barrio.

"Nosotros llegamos al 27 de julio, que fueron las elecciones, por un largo proceso que arrancó a principio de año porque se convocaron las elecciones en el barrio y se armó la Junta Electoral. Las elecciones que estaban previstas para el mes abril se suspendieron, después insistimos para que se renovaran las convocatorias a elecciones en el barrio y finalmente hubo elecciones", comentó respecto del largo proceso que lo llevó a convertirse en presidente del barrio.

Respecto a los motivos que lo llevaron a postularse, Gastón aseguró: "Primero que me crié en el barrio, después que yo vengo haciendo un trabajo social y voluntario desde muy pibe, en diferentes ámbitos en los que me involucro desde la escuela secundaria hasta el instituto en el cual me estoy formando, y hace un par de años empecé a trabajar acá en la sede vecinal del barrio".

Su equipo está conformado por alrededor de 20 personas: "Esto surgió con conversaciones vecino por vecino, a ver quién tenía ganas de participar. Primero vimos perfiles que a nosotros nos parecían interesantes para poder convocar y también que la lista y el equipo de trabajo contenga una heterogeneidad de perfiles: hay gente grande con experiencia y hay muchos jóvenes que tienen mucha fuerza y capacidad de gestión para poder motorizar cosas. Tenemos un equipo de laburo muy lindo que también hace posible que todas las actividades que hagamos salgan bien y estemos proyectando mejoras para nuestro barrio y actividades".

Entre las actividades que se están desarrollando en estos 2 meses de gestión se destacan las relacionadas al área de adultos mayores, pero también se coordinó un espacio para brindar clases de apoyo gratuitas en conjunto con el ISFD, y continúa detallando Gastón: "De acá a fin de año queremos empezar a dar la discusión y tener una agenda en el presupuesto municipal".

Finalmente, Gastón sostiene: "Creemos que nuestro barrio se tiene que poner en la agenda local porque es uno de los barrios más postergados en términos de mejoras, infraestructura y obra pública para la gente".

R.G.