Por una discusión en un partido de fútbol, atropelló y mató a un rival: deberá pagar millones

Un hombre que ocasionó un accidente fatal al embestir con su vehículo a dos motociclistas tras una discusión en un partido de fútbol deberá pagar una indemnización a uno de ellos por las lesiones sufridas y a la familia del restante, que falleció como consecuencia del siniestro. El hombre, identificado como "C.L.P." ya había sido condenado en el fuero penal y ahora un fallo de la Justicia Civil lo obligó a pagar un resarcimiento millonario.

De acuerdo con el relato de la víctima sobreviviente, el hecho ocurrió el 22 de noviembre de 2019, cerca de la medianoche, cuando él y su amigo salieron de una cancha de fútbol en San Patricio del Chañar, donde se habían producido incidentes entre las hinchadas. Mientras circulaban a bordo de su motocicleta, fueron embestidos desde atrás por una camioneta Fiat Fiorino de forma intencional y a alta velocidad. Uno de ellos cayó sobre el capó del vehículo y el otro fue arrastrado unos 60 metros. Luego, el imputado se dio a la fuga.

Ambos fueron trasladados al nosocomio local y, posteriormente, derivados al hospital Castro Rendón. Uno de ellos presentaba una fractura en el hueso parietal derecho que le causó un edema, y falleció un día después. El restante sufrió secuelas que le provocaron una incapacidad física del 35 por ciento.

En el fuero penal, "C.L.P." fue condenado a tres años de prisión en suspenso por el hecho, pero la víctima sobreviviente y la familia del fallecido impulsaron una demanda en el fuero civil por daños y perjuicios. Así fue que, esta semana, el juez Martín Peliquero resolvió condenar al conductor a pagar una indemnización.

En el caso de la víctima sobreviviente, identificado como "A.E.M.", deberá pagar por los daños físicos y morales producidos por el siniestro. “Deben tenerse en consideración las circunstancias del hecho, la persona de la víctima y el daño sufrido”, sostuvo Peliquero, y ponderó “la lógica angustia que sufre una persona que protagoniza un accidente de tránsito, producto del cual sufre lesiones que requieren de una atención médica”.

Asimismo, el monto indemnizatorio –superior a los 16 millones de pesos- también incluyó los gastos de un tratamiento psicológico rehabilitante, recomendado por la pericia que se le practicó. En cuanto a la víctima fatal, deberá reparar el daño moral y psíquico ocasionado a la familia.