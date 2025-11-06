20°
06 de Noviembre de 2025
pais
Por una discusión en un partido de fútbol, atropelló y mató a un rival: deberá pagar millones

A otro hombre que acompañaba a la víctima fatal le provocó serias lesiones que le dejaron una incapacidad física del 35 por ciento. Los detalles de un hecho criminal.
Un hombre que ocasionó un accidente fatal al embestir con su vehículo a dos motociclistas tras una discusión en un partido de fútbol deberá pagar una indemnización a uno de ellos por las lesiones sufridas y a la familia del restante, que falleció como consecuencia del siniestro. El hombre, identificado como "C.L.P." ya había sido condenado en el fuero penal y ahora un fallo de la Justicia Civil lo obligó a pagar un resarcimiento millonario.

 

De acuerdo con el relato de la víctima sobreviviente, el hecho ocurrió el 22 de noviembre de 2019, cerca de la medianoche, cuando él y su amigo salieron de una cancha de fútbol en San Patricio del Chañar, donde se habían producido incidentes entre las hinchadas. Mientras circulaban a bordo de su motocicleta, fueron embestidos desde atrás por una camioneta Fiat Fiorino de forma intencional y a alta velocidad. Uno de ellos cayó sobre el capó del vehículo y el otro fue arrastrado unos 60 metros. Luego, el imputado se dio a la fuga.

 

Ambos fueron trasladados al nosocomio local y, posteriormente, derivados al hospital Castro Rendón. Uno de ellos presentaba una fractura en el hueso parietal derecho que le causó un edema, y falleció un día después. El restante sufrió secuelas que le provocaron una incapacidad física del 35 por ciento.

 

En el fuero penal, "C.L.P." fue condenado a tres años de prisión en suspenso por el hecho, pero la víctima sobreviviente y la familia del fallecido impulsaron una demanda en el fuero civil por daños y perjuicios. Así fue que, esta semana, el juez Martín Peliquero resolvió condenar al conductor a pagar una indemnización.

 

En el caso de la víctima sobreviviente, identificado como "A.E.M.", deberá pagar por los daños físicos y morales producidos por el siniestro. “Deben tenerse en consideración las circunstancias del hecho, la persona de la víctima y el daño sufrido, sostuvo Peliquero, y ponderó “la lógica angustia que sufre una persona que protagoniza un accidente de tránsitoproducto del cual sufre lesiones que requieren de una atención médica”.

 

Asimismo, el monto indemnizatorio –superior a los 16 millones de pesos- también incluyó los gastos de un tratamiento psicológico rehabilitante, recomendado por la pericia que se le practicó. En cuanto a la víctima fatal, deberá reparar el daño moral y psíquico ocasionado a la familia.

 

 

