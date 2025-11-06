Vecinos del barrio 28 de Junio juntan firmas para hacer reformas: “Hay una plaza que se puede recuperar”

La junta vecinal barrial propone reformas y mantenimiento a algunas áreas que se encuentran desatendidas y proponen formas de solventarlo en dialogo con el Municipio.



El primer paso de la propuesta es juntar firmas para dar conocimiento a los vecinos del trabajo: “Estamos juntando firmas por el tema de la antena. Hay un contrato entre la Municipalidad y la empresa telefónica hace más de 10 años, en el cual se cobra un canon por el alquiler de ese espacio, que es un espacio público, ubicado en este caso en lo que es la calle Pintor Antúnez y Juan Manuel de Rosas, que es el sector del 133 Viviendas que es parte del 28 de junio”.



Con ese nuevo contrato, la propuesta de los vecinos: “Este año se firmó el nuevo contrato que va a durar dos años, y nosotros queremos solicitar que parte de ese canon que persigue el municipio sea destinado a un mejoramiento del espacio, que es un lugar muy lindo, en el cual se puede mejorar”.



No solo una plaza, sino más espacios en proyección: “Hoy en día está todo deteriorado y abandonado, pero hay una plaza que se pueden recuperar, y también en el sector del 133 tenemos los sectores de los playones, que están abandonados, que todos los vecinos sabemos muy bien en qué estado están, y que son espacios que hay que recuperar y que son de utilidad para la gente”.



Tras reuniones logísticas con funcionarios, ayer comenzó la convocatoria a las firmas: “Empezó la convocatoria ayer, estamos juntando firmas, la idea es poder presentar antes de la sesión del viernes una nota, sabemos que esto seguramente va a seguir el tratamiento del contrato”.



Los puntos para sumar la firma y más reclamos: “Pueden acercarse a la sede o nos pueden escribir a nuestras redes, vamos a hacer un recorrido también para juntar firmas, ahora este fin de semana también queremos hacer un recorrido por algunas calles principales, en la cual queremos comenzar a armar los consorcios para el adoquinado o pavimentación de las calles, que es una de las principales demandas que tienen la mayoría de los vecinos”.



SL

