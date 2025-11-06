Llega la lluvia de pétalos de tulipanes: “simboliza una palabra tan enorme como es la Paz”

Juan Carlos Ledesma ya no sabe qué hacer con tantas demostraciones de aliento y alegría vividas en este mes de temporada en su Campo de Tulipanes Patagonia, y a días del cierre, comparte unas reflexiones y la invitación a la lluvia de pétalos.



El cariño de la gente que elije Tulipanes como escenario de sus alegrías: “La verdad que hemos recibido demasiada cantidad (de gente), nunca son muchas, pero esta vez me animo a decir que fueron demasiados. No sé qué habremos hecho bien para merecer tantas palabras de aliento, tantos abrazos, tantas emociones, nos quedamos con el corazón repleto de alegría y de agradecimiento a cada uno de nuestros visitantes que llegaron hasta acá”.



La aventura de llegar hasta el campo y descubrir todas las propuestas de este año: “Siempre digo que este lugar no está a la vuelta de la esquina, no estamos tan cerca de los centros más poblados y sin embargo así, todos ellos llegaron hasta Trevelin, llegaron hasta Tulipanes y derramaron toda esa energía que beneficia un montón de emprendimientos, un montón de hoteles, restaurantes y otros atractivos de la zona, así que misión cumplida”.



Viernes y sábado con pronostico de lluvia… de pétalos de tulipanes



El día viernes a las 18 horas será la “pequeña lluvia de pétalos acá en el campo”, explica Ledesma: “Y el sábado 18 horas también sobre la plaza de nuestro querido Trevelin, y van a haber bandas que van a comenzar a partir de las 16 horas, van a estar también con los artesanos que son un atractivo en sí mismo Y desde hace muchos años”.



El avión tendrá una parada en el barrio sur: “Vamos a empezar primero con una lluvia de pétalos sobre el barrio, sobre la parte sur de Trevelin, el año pasado comenzamos con esa lluvia cerca de la escuela 37, ahí hacemos dos pasadas y porque queremos también que ellos sean parte de esta fiesta, la zona sur de Trevelin tiene que integrarse a toda la comunidad”.



El acto simbólico de la lluvia de pétalos y renovar la energía: “Una simple lluvia de pétalos, eso simboliza muchísimo, una palabra tan enorme como la paz”, una lluvia que no sería posible sin los aviadores: “Quiero hacer un agradecimiento muy especial a Patagonia Bus Pilot, y a Fernanda quien fue la gestora de esta idea hace cuatro años”.



La temporada termina, pero el trabajo continúa: “El día siguiente continuamos con actividad modo productiva 100% porque hay que seguir regando, hay que hacer un montón de trabajo de campo que eso termina recién en febrero marzo del año que viene, ahí ya empezamos a preparar la tierra para la nueva plantación y preparándonos para el octubre 2026, así que aquí Tulipanes Patagonia no para”.

SL

