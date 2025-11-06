Treinta familias de El Bolsón recibieron sus títulos de propiedad tras décadas de espera

Treinta familias y una asociación civil de El Bolsón finalmente recibieron sus títulos de propiedad, en un acto encabezado por el intendente Bruno Pogliano. Detrás de la emoción, el evento volvió a poner sobre la mesa un tema de larga data en la zona: la demora histórica en la regularización dominial y los desafíos que implica el ordenamiento territorial en una localidad en constante crecimiento.

“Algunos títulos datan de más de treinta años de espera. Eso, más allá de celebrarlo, también nos duele, porque no debería haber demorado tanto”, reconoció Pogliano durante el acto.

El jefe comunal señaló que en lo que va de su gestión se entregaron más de 1.000 títulos de propiedad, en el marco de una política de regularización que busca dar seguridad jurídica a las familias y fortalecer la planificación urbana.

“Cada entrega representa un paso hacia una ciudad ordenada, con infraestructura y derechos garantizados. Pero todo parte de la organización y del ordenamiento territorial: sin eso, es muy difícil proyectar El Bolsón que todos deseamos”, afirmó el intendente.

Ordenamiento y deudas pendientes

La entrega de los títulos (que incluyó también a la asociación AFyDA: Actividad Física y Deportes Adaptados) fue presentada por el Municipio como parte de una “política de Estado” que busca consolidar la propiedad y el uso del suelo en distintos barrios.

El acto contó con la presencia de concejales y del equipo de la Secretaría de Desarrollo Territorial, encabezado por Cecilia Gori y Mario Mastroianni, quienes trabajaron en los relevamientos y trámites de regularización.

En total, treinta escrituras fueron entregadas formalmente, otorgando un cierre a procesos iniciados (en algunos casos) hace más de una generación.

Pogliano definió la jornada como “un día de fiesta y de celebración”.

O.P.