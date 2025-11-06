Esquel: dictan un curso gratuito de Auxiliar en Instalación Sanitaria Domiciliaria

La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), a través de su Secretaría de Extensión Universitaria, abrió las inscripciones para un nuevo y valioso curso gratuito: "Auxiliar de Instalación Sanitaria Domiciliaria".



Esta iniciativa se enmarca en la Escuela Universitaria de Educación Profesional y Oficios, una política educativa provincial que busca dotar a los participantes de competencias profesionales para potenciar el desarrollo productivo y tecnológico de la región.



El curso, que dará inicio el 7 de noviembre y se extenderá por cuatro semanas con una carga horaria de 40 horas reloj, se desarrollará de manera presencial en Esquel.

La propuesta formativa cuenta con la invaluable colaboración de la Cooperativa 16 de Octubre y el Municipio de Esquel, fortaleciendo así el vínculo entre la universidad, el sector productivo y las necesidades de la comunidad.



Según la Secretaría de Extensión Universitaria, estos cursos de oficio representan una estrategia fundamental para la equidad social, la vinculación territorial y la ampliación de derechos. Se reconoce la importancia de adaptar la formación universitaria a las diversas trayectorias y necesidades de la población, ofreciendo herramientas concretas para mejorar la empleabilidad.



El objetivo general del curso es que los participantes adquieran conocimientos teórico-prácticos para ejecutar trabajos en instalaciones y reparaciones sanitarias domiciliarias, promoviendo perfiles de oficios con rápida inserción laboral. Entre los objetivos específicos se incluyen el conocimiento de principios generales, lectura de planos, uso de instrumentos, diseño de instalaciones, manejo de materiales y la comprensión de la normativa vigente en seguridad e higiene.



El curso está dirigido a idóneos, técnicos de la construcción y público en general que busquen formarse en un oficio con amplias salidas laborales, ya sea en relación de dependencia o de forma independiente. El equipo académico está encabezado por el Arquitecto Edgardo Mele, como coordinador académico y Ana Coronado, en la coordinación administrativa.



Las clases teóricas se dictarán en las instalaciones de la Cooperativa 16 de Octubre, ubicada en Av. Alvear 785, Esquel, mientras que los espacios para las clases prácticas serán confirmados próximamente.



Para obtener la certificación de "Auxiliar en Instalación Sanitaria Domiciliaria" otorgada por la UNPSJB, los inscriptos deberán aprobar todos los módulos, cumplir con el 75% de asistencia y completar el 80% de las actividades propuestas.



La inscripción se realiza de forma online a través del siguiente formulario: https://forms.gle/eWxFP6BAhifvHPn69

Para consultas, los interesados pueden escribir a escueladeoficiounpsjb@gmail.com



Esta iniciativa gratuita reafirma el compromiso de la Universidad con el desarrollo local y regional, brindando a la comunidad herramientas valiosas para acceder al empleo y fortalecer sus proyectos de vida.

