Se viene “Musiqueando en La Veci”: Una noche de arte y encuentro en el Paraje

Este sábado por la noche, la vecinal del Paraje Entre Ríos, en Lago Puelo, será escenario del talento de Gonza Seguí, Lu Buso y Negro Franc, tres músicos que forman parte de la escena artística comarcal.

La propuesta tiene espíritu barrial y una fuerte impronta local, donde la cercanía entre artistas y público es parte esencial de la experiencia.

Cuándo y dónde

El encuentro es el sábado 8 de noviembre, a partir de las 21 hs, en la vecinal del Paraje Entre Ríos, sobre ruta 16, en el camino que une la localidad de Lago Puelo con El Bolsón.

La propuesta busca seguir impulsando la movida artística independiente de la Comarca Andina. De esta forma, la Vecinal del Paraje se consolida como uno de los espacios culturales autogestivos con fuerte actividad en la zona, con invitaciones que van desde música en vivo hasta ferias y talleres, ganándose un lugar en la agenda cultural de cada semana.