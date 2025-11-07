Cortan el tránsito en el centro de El Bolsón por el Día de la Tradición y el Desfile Criollo

La Municipalidad de El Bolsón informó que este viernes 7 de noviembre, con motivo de la celebración del Día de la Tradición y la realización del tradicional Desfile Criollo, se llevará a cabo un operativo especial de tránsito en el casco céntrico de la ciudad.

Las medidas regirán desde las 12 del mediodía hasta las 18.

Cortes y desvíos previstos

Durante la jornada, se implementarán cortes de tránsito temporales y desvíos en diferentes calles del centro, coordinados por personal de Tránsito Municipal.

El municipio solicita planificar con anticipación desplazamientos y evitar ingresar al área céntrica durante el horario del desfile.

Desvío especial para el Barrio Arrayanes

Para los vecinos y vecinas del Barrio Arrayanes, se dispuso un desvío especial de circulación a fin de facilitar el ingreso y egreso del sector. Por este motivo, deberán transitar por Camino Los Nogales / Mitre.