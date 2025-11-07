17°
20° 13°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 07 de Noviembre de 2025
RED43 comarca-andina El BolsónDía de la tradiciónCortes7 de noviembre
07 de Noviembre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Cortan el tránsito en el centro de El Bolsón por el Día de la Tradición y el Desfile Criollo

Desde el mediodía de este viernes y hasta las 18 horas habrá cortes y desvíos de tránsito en distintos sectores céntricos de El Bolsón por la celebración del Día de la Tradición.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Municipalidad de El Bolsón informó que este viernes 7 de noviembre, con motivo de la celebración del Día de la Tradición y la realización del tradicional Desfile Criollo, se llevará a cabo un operativo especial de tránsito en el casco céntrico de la ciudad.

 

Las medidas regirán desde las 12 del mediodía hasta las 18.

 

 

Cortes y desvíos previstos

 

Durante la jornada, se implementarán cortes de tránsito temporales y desvíos en diferentes calles del centro, coordinados por personal de Tránsito Municipal.
El municipio solicita planificar con anticipación desplazamientos y evitar ingresar al área céntrica durante el horario del desfile.

 

Desvío especial para el Barrio Arrayanes

 

Para los vecinos y vecinas del Barrio Arrayanes, se dispuso un desvío especial de circulación a fin de facilitar el ingreso y egreso del sector. Por este motivo, deberán transitar por Camino Los Nogales / Mitre.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Caza furtiva: Detienen a un conductor con carne de guanaco en bolsas de consorcio
2
 Emergencia en la Meseta: La tucura pone en riesgo a más de 80 familias rurales
3
 Peregrinación a la Virgen de las Nieves: Todos los detalles de la caminata del 16/11
4
 La foto que le salvó la vida a una joven que estuvo más de 40 horas desaparecida
5
 Compró el terreno de un hombre muerto, hizo un pozo en el fondo y encontró lingotes de oro
1
 Luque en Esquel: “Voy a ser diputado nacional de todos los chubutenses, los que me votaron y los que no”
2
 Emergencia en la Meseta: La tucura pone en riesgo a más de 80 familias rurales
3
 Un incendio destruyó por completo una casa de construcción natural
4
 César Treffinger y Maira Frías participaron del encuentro encabezado por Milei en Casa Rosada
5
 Peregrinación a la Virgen de las Nieves: Todos los detalles de la caminata del 16/11
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -