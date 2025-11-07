Hubo un principio de incendio en la planta municipal de El Bolsón

La Municipalidad de El Bolsón informó que el día jueves se registró un principio de incendio en el sector de chatarras de la planta municipal.

El siniestro fue rápidamente detectado y controlado por recursos propios del municipio, siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de situaciones.

Bomberos y SPLIF en alerta preventiva

De acuerdo al comunicado oficial, se dio aviso inmediato al Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) y al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de El Bolsón, quienes se mantuvieron en estado de alerta y a disposición para intervenir en caso de ser necesario.

Gracias al rápido accionar, el fuego no se propagó fuera del predio y no afectó vegetación ni zonas aledañas.

O.P.