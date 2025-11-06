20°
06 de Noviembre de 2025
Por Redacción Red43

Música clásica en vivo: Invitan a un nuevo concierto del Ciclo de Cámara

El Ciclo de Música de Cámara vuelve este sábado con un concierto dedicado al romanticismo, a cargo de Héctor Bisso, Josefina Bugallo y Nahuel Rodríguez, tres referentes de la música clásica cordillerana.
Escuchar esta nota

El Bolsón se prepara para una nueva velada de música clásica este sábado 8 de noviembre, a las 20 horas, en la Casa del Bicentenario, con la segunda edición del Ciclo de Conciertos de Música de Cámara.

 

El pianista Héctor Bisso compartirá escenario con dos destacados músicos de la Comarca Andina: Josefina Bugallo (viola) y Nahuel Rodríguez (violonchelo), integrantes de la Orquesta Filarmónica de Río Negro.

 

En diálogo con Red43 Comarca Andina, Bisso adelantó que el programa estará dedicado casi íntegramente al romanticismo musical del siglo XIX, con obras de Brahms, Schumann, Coates y una pieza de Beethoven. “Será un concierto con distintas combinaciones instrumentales: dúos de viola y piano, de violonchelo y piano, y finalmente un trío. La idea es mostrar la riqueza y la emoción de este repertorio”, explicó el pianista.

 

 

El ciclo, que ya tuvo una primera edición con gran respuesta del público, busca acercar la música clásica a la comunidad. “Nos interesa generar un vínculo con el público, explicar brevemente algunas obras y hacer más accesible la escucha”, comentó Bisso, quien también adelantó que el mismo concierto se repetirá al día siguiente en el Camping Musical Bariloche.

 

Las entradas anticipadas pueden adquirirse en Roca 644 (Casa del Bicentenario) de lunes a viernes de 8 a 20 horas, a un valor de $10.000. En puerta, costarán $15.000.

 

 

O.P.

 

