Viernes 07 de Noviembre de 2025
07 de Noviembre de 2025
sociedad
Por Redacción Red43

Rentabilidad y Sustentabilidad: El plan de la Cooperativa Unidas de Esquel para crecer

La directora de Producción y Emprendedurismo, Paula Botto, celebró el momento de "festejo" por la mejora en la rentabilidad de las trabajadoras.
La Cooperativa Textil Unidas de Esquel ha dado un paso importante en la expansión de su producción con la reciente incorporación de una máquina de coser industrial. Este nuevo equipamiento permitirá a las trabajadoras diversificar su oferta y mejorar su rentabilidad al incursionar en la confección de indumentaria laboral.

 

 

La adquisición del nuevo equipo es el resultado de un análisis de mercado llevado a cabo por las integrantes de la cooperativa en conjunto con el área de Producción y Emprendedurismo local.

 

 

Una Nueva Unidad de Negocios: Ropa de Trabajo

 

Según explicó la directora de Producción y Emprendedurismo, Paula Botto, la cooperativa identificó una "nueva unidad de negocios relacionada a la confección de ropa de trabajo", pero carecía de la máquina específica para este tipo de producción.

 

 

La máquina industrial no solo permitirá a la cooperativa producir más en menor tiempo, sino que también garantiza una mayor calidad y terminación en la ropa, lo que se traduce en mayor durabilidad y sustentabilidad del producto.

 

 

Botto enfatizó que esta ampliación de capacidades productivas es fundamental para el futuro de la cooperativa.

 

 

Apertura a Nuevos Clientes

 

La nueva maquinaria abre las puertas a una clientela de mayor envergadura y demanda. La expectativa es que las trabajadoras puedan:

 

 

  • Ampliar la cantidad de clientes.

     

  • Captar clientes de mayor escala, como municipios y establecimientos que requieren grandes volúmenes de indumentaria laboral.

     

 

La Cooperativa Textil Unidas de Esquel, recibió la visita de autoridades locales quienes expresaron su apoyo a la iniciativa de desarrollo productivo y autoempleo.

 

 

F.P

 

