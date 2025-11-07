UNPSJB Esquel recibió a futuros egresados de Los Antiguos en visita de estudio

La Sede Universitaria de Esquel de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) recibió ayer, jueves 6 de noviembre, a una delegación de 18 estudiantes y 5 profesores de la Escuela Técnica de Los Antiguos (Provincia de Santa Cruz). La visita, enmarcada en el viaje de estudio y egreso de los jóvenes, se consolidó como una instancia clave para que los futuros egresados conozcan de cerca las oportunidades académicas que ofrece la región.

La jornada tuvo como objetivo principal despertar el interés en la educación superior y mostrar el amplio abanico de posibilidades que la UNPSJB tiene para ofrecer.

El Reencuentro con Egresados de la Sede

La delegación santacruceña fue coordinada por los Ingenieros Forestales Miriam Muñoz y Eduardo Sepúlveda, quienes son egresados de la propia Sede Esquel.

Su participación no solo facilitó el encuentro, sino que sirvió como un "claro testimonio de la importancia de estrechar lazos entre instituciones educativas", y mostró a los jóvenes un camino de éxito recorrido por otros que compartieron sus sueños académicos.

Exploración de la Oferta Educativa

Durante la jornada de bienvenida, la Sede Esquel se encargó de informar detalladamente sobre el catálogo académico. La bienvenida se extendió a todas las Facultades, y cada una informó sobre su respectiva oferta educativa.

La iniciativa no solo enriqueció la experiencia educativa de los estudiantes de Los Antiguos, sino que reafirmó el compromiso de la UNPSJB de ser un "faro de conocimiento y oportunidades para toda la región".

La UNPSJB recordó que mantiene abierta la invitación para que otros colegios secundarios se sumen a este tipo de visitas para compartir sus experiencias y explorar las oportunidades universitarias.

F.P