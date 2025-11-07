Viernes con tiempo variable en Esquel: posibles lluvias y una máxima de 18°C

Durante la mañana, la posibilidad de precipitaciones será baja, entre un 10% y un 40%, aunque se incrementará hacia la tarde, alcanzando entre un 40% y un 70%. Hacia la noche, las chances de nuevas lloviznas descenderán nuevamente al rango del 10% al 40%.

En cuanto a las temperaturas, se espera una mínima de 8°C y una máxima que podría llegar a los 18°C, con un ambiente fresco durante las primeras horas del día y más templado hacia la tarde.

El viento soplará del oeste con intensidades moderadas, entre 13 y 22 km/h, con posibles ráfagas en los mismos valores. En general, será una jornada típica de primavera patagónica, con variaciones en el cielo y condiciones cambiantes a lo largo del día.

R.G.