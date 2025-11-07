11°
18° 13°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 07 de Noviembre de 2025
Logo Red43
RED43 clima #Esquel
07 de Noviembre de 2025
clima |
Por Redacción Red43

Viernes con tiempo variable en Esquel: posibles lluvias y una máxima de 18°C

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este viernes 7 de noviembre una jornada con cielo variable y probabilidades de lluvias intermitentes en Esquel.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Durante la mañana, la posibilidad de precipitaciones será baja, entre un 10% y un 40%, aunque se incrementará hacia la tarde, alcanzando entre un 40% y un 70%. Hacia la noche, las chances de nuevas lloviznas descenderán nuevamente al rango del 10% al 40%.

 

En cuanto a las temperaturas, se espera una mínima de 8°C y una máxima que podría llegar a los 18°C, con un ambiente fresco durante las primeras horas del día y más templado hacia la tarde.

 

El viento soplará del oeste con intensidades moderadas, entre 13 y 22 km/h, con posibles ráfagas en los mismos valores. En general, será una jornada típica de primavera patagónica, con variaciones en el cielo y condiciones cambiantes a lo largo del día.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Caza furtiva: Detienen a un conductor con carne de guanaco en bolsas de consorcio
2
 Emergencia en la Meseta: La tucura pone en riesgo a más de 80 familias rurales
3
 Peregrinación a la Virgen de las Nieves: Todos los detalles de la caminata del 16/11
4
 La foto que le salvó la vida a una joven que estuvo más de 40 horas desaparecida
5
 Compró el terreno de un hombre muerto, hizo un pozo en el fondo y encontró lingotes de oro
1
 Luque en Esquel: “Voy a ser diputado nacional de todos los chubutenses, los que me votaron y los que no”
2
 Emergencia en la Meseta: La tucura pone en riesgo a más de 80 familias rurales
3
 Un incendio destruyó por completo una casa de construcción natural
4
 César Treffinger y Maira Frías participaron del encuentro encabezado por Milei en Casa Rosada
5
 Peregrinación a la Virgen de las Nieves: Todos los detalles de la caminata del 16/11
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -