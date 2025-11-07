17°
20° 13°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 07 de Noviembre de 2025
RED43 comarca-andina PronosticoPrimaveraEl BolsónLago PueloSMNEl HoyoEpuyen
07 de Noviembre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Viernes con nubes y posibles lluvias: Cómo sigue el clima en la previa del fin de semana

Tras un jueves primaveral y con calorcito, el viernes llega con más nubes, algo de viento y chances de lluvias aisladas por la tarde y noche. Te contamos qué se espera para el fin de semana en la Comarca Andina.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La jornada de este viernes 7 de noviembre comenzó con una temperatura cercana a los 6 grados y cielo parcialmente nuboso, según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
A las 7 de la mañana, el ambiente se mantiene fresco pero agradable, con una sensación térmica similar y viento leve del norte, entre 3 y 12 km/h.

 

Con el correr de la mañana, el termómetro irá subiendo rápidamente hasta alcanzar 15° hacia el mediodía, en un ambiente cubierto pero sin lluvias.

 

Tarde con más nubosidad y posible cambio de tiempo

 

Durante la tarde, el cielo se presentará mayormente nublado a cubierto, con una temperatura máxima de 17 a 18 grados.
El viento rotará al sur y suroeste, con ráfagas de hasta 30 km/h, y el SMN prevé una probabilidad de precipitaciones entre el 10% y el 40%, especialmente hacia la noche.

 

 

Noche con chances de lloviznas

 

El cierre del viernes llegará con 12 grados, cielo cubierto y vientos suaves del oeste, sin grandes descensos térmicos.
Las lluvias seguirán siendo posibles pero dispersas, con baja intensidad.

 

Así se perfila el fin de semana: leve suba de temperatura y lluvias el sábado

 

  • Sábado 8: mayormente nublado, con lluvias intermitentes y una temperatura que oscilará entre 11°C y 19°C.

     

  • Domingo 9: el cielo seguirá variable, pero con mejoras temporarias y una máxima que podría alcanzar los 24°C.

     

Efemérides de hoy: Día del Canillita y Día Internacional de la Física Médica

 

Este 7 de noviembre se celebra en Argentina el Día del Canillita, en homenaje a los repartidores de diarios que cada mañana llevan la noticia fresca a cada rincón del país.
También se conmemora el Día Internacional de la Física Médica, fecha que coincide con el natalicio de Marie Curie, pionera en los estudios sobre radiactividad y una de las científicas más influyentes de la historia.

 

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Caza furtiva: Detienen a un conductor con carne de guanaco en bolsas de consorcio
2
 Emergencia en la Meseta: La tucura pone en riesgo a más de 80 familias rurales
3
 Peregrinación a la Virgen de las Nieves: Todos los detalles de la caminata del 16/11
4
 La foto que le salvó la vida a una joven que estuvo más de 40 horas desaparecida
5
 Compró el terreno de un hombre muerto, hizo un pozo en el fondo y encontró lingotes de oro
1
 Luque en Esquel: “Voy a ser diputado nacional de todos los chubutenses, los que me votaron y los que no”
2
 Emergencia en la Meseta: La tucura pone en riesgo a más de 80 familias rurales
3
 Un incendio destruyó por completo una casa de construcción natural
4
 César Treffinger y Maira Frías participaron del encuentro encabezado por Milei en Casa Rosada
5
 Peregrinación a la Virgen de las Nieves: Todos los detalles de la caminata del 16/11
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -