Viernes con nubes y posibles lluvias: Cómo sigue el clima en la previa del fin de semana

La jornada de este viernes 7 de noviembre comenzó con una temperatura cercana a los 6 grados y cielo parcialmente nuboso, según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A las 7 de la mañana, el ambiente se mantiene fresco pero agradable, con una sensación térmica similar y viento leve del norte, entre 3 y 12 km/h.

Con el correr de la mañana, el termómetro irá subiendo rápidamente hasta alcanzar 15° hacia el mediodía, en un ambiente cubierto pero sin lluvias.

Tarde con más nubosidad y posible cambio de tiempo

Durante la tarde, el cielo se presentará mayormente nublado a cubierto, con una temperatura máxima de 17 a 18 grados.

El viento rotará al sur y suroeste, con ráfagas de hasta 30 km/h, y el SMN prevé una probabilidad de precipitaciones entre el 10% y el 40%, especialmente hacia la noche.

Noche con chances de lloviznas

El cierre del viernes llegará con 12 grados, cielo cubierto y vientos suaves del oeste, sin grandes descensos térmicos.

Las lluvias seguirán siendo posibles pero dispersas, con baja intensidad.

Así se perfila el fin de semana: leve suba de temperatura y lluvias el sábado

Sábado 8: mayormente nublado, con lluvias intermitentes y una temperatura que oscilará entre 11°C y 19°C .

Domingo 9: el cielo seguirá variable, pero con mejoras temporarias y una máxima que podría alcanzar los 24°C.

Efemérides de hoy: Día del Canillita y Día Internacional de la Física Médica

Este 7 de noviembre se celebra en Argentina el Día del Canillita, en homenaje a los repartidores de diarios que cada mañana llevan la noticia fresca a cada rincón del país.

También se conmemora el Día Internacional de la Física Médica, fecha que coincide con el natalicio de Marie Curie, pionera en los estudios sobre radiactividad y una de las científicas más influyentes de la historia.

O.P.