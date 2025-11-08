Sábado de tango: Fer Estarque se presenta en La Casa del Piano

La Casa del Piano, espacio cultural esquelense ubicado en calle Conesa 1050, prepara un nuevo fin de semana de diversidad musical y calidad intima en Esquel.

Este sábado desde las 21:30 horas habrá una noche especial para revisitar clásicos del tango y meternos en el universo del Lunfardo, el de antes y el de ahora.

Fer Estarque compone tangos que, desde un lenguaje "callejero" o "Lunfardo actual", relatan situaciones o historias cotidianas de nuestra época.

Las reservas ya se pueden realizar al (280) 4400772 con un valor de 12 mil pesos.

