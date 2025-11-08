Enrique Lele Castro comparte su libro de poesía y prosa "Cartografías de la intemperie"

Enrique "Lele" Castro es docente de danza, teatro, bailarín y gestor cultural.

En Esquel se desempeñó como subsecretario de Cultura y editó hace poco tiempo su libro "Cartografías de la intemperie" (Halley Ediciones), el cual estará compartiendo en una noche especial de La Casa del Piano.

El libro expresa en poesía y prosa, "ideas sobre la resignificación de nuestra historia y las historias de aquellos que muchas veces ocultamos, omitimos… es poner un manto amoroso aquello que muchas veces duele; abrazarlo para transformar herida en cicatriz".

Con entrada libre y gratuita, pero capacidad limitada, la invitación es en La Casa del Piano, este domingo 9 de noviembre a las 19 horas en el espacio cultural esquelense ubicado en calle Conesa 1050, reservas al (280) 4400772.

SL