Torres se reunió con los intendentes de El Hoyo y Cholila para definir obras y gestiones para 2026

El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, mantuvo una reunión de trabajo con los intendentes de El Hoyo, César Salamín, y de Cholila, Silvio Boudargham, con el objetivo de avanzar en la planificación de obras y gestiones que ambas localidades consideran prioritarias para el año 2026.

El encuentro se desarrolló en la Casa de Gobierno, en el marco de la agenda de reuniones que el Ejecutivo provincial sostiene con intendentes y jefes comunales de distintos puntos del territorio chubutense mientras se define el Presupuesto del próximo año.

Agenda centrada en infraestructura y desarrollo local

Durante la reunión, repasaron necesidades vinculadas a infraestructura, servicios, desarrollo productivo, turismo y áreas sociales. Si bien no se difundieron detalles específicos de las obras tratadas, desde el Ejecutivo provincial señalaron que se busca ordenar y priorizar proyectos según el impacto para cada comunidad y la disponibilidad presupuestaria.

Reuniones con otros municipios

El encuentro con El Hoyo y Cholila se suma a una serie de reuniones con los intendentes de Río Pico, Diego Pérez; Alto Río Senguer, Miguel Mongilardi; Camarones, Claudia Loyola; y Gobernador Costa, Miguel Gómez.

Torres calificó estas reuniones como “positivas” y señaló que permiten conocer de primera mano la situación de cada municipio y avanzar en una agenda común de desarrollo. También ratificó la intención de priorizar obras consideradas esenciales por los intendentes.

