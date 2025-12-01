20°
21° 10°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 01 de Diciembre de 2025
RED43 comarca-andina Ignacio TorresCésar SalamínEl HoyocholilaSilvio Boudargham
01 de Diciembre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Torres se reunió con los intendentes de El Hoyo y Cholila para definir obras y gestiones para 2026

El encuentro en Casa de Gobierno se centró en infraestructura, desarrollo local y prioridades para el próximo Presupuesto provincial.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, mantuvo una reunión de trabajo con los intendentes de El Hoyo, César Salamín, y de Cholila, Silvio Boudargham, con el objetivo de avanzar en la planificación de obras y gestiones que ambas localidades consideran prioritarias para el año 2026.

 

El encuentro se desarrolló en la Casa de Gobierno, en el marco de la agenda de reuniones que el Ejecutivo provincial sostiene con intendentes y jefes comunales de distintos puntos del territorio chubutense mientras se define el Presupuesto del próximo año.

 

Agenda centrada en infraestructura y desarrollo local

 

Durante la reunión, repasaron necesidades vinculadas a infraestructura, servicios, desarrollo productivo, turismo y áreas sociales. Si bien no se difundieron detalles específicos de las obras tratadas, desde el Ejecutivo provincial señalaron que se busca ordenar y priorizar proyectos según el impacto para cada comunidad y la disponibilidad presupuestaria.

 

 

Reuniones con otros municipios

 

El encuentro con El Hoyo y Cholila se suma a una serie de reuniones con los intendentes de Río Pico, Diego Pérez; Alto Río Senguer, Miguel Mongilardi; Camarones, Claudia Loyola; y Gobernador Costa, Miguel Gómez.

 

Torres calificó estas reuniones como “positivas” y señaló que permiten conocer de primera mano la situación de cada municipio y avanzar en una agenda común de desarrollo. También ratificó la intención de priorizar obras consideradas esenciales por los intendentes.

 

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Alison Sandoval se recibió como profesora de geografía tras un esfuerzo de cuatro años
2
 Q.E.P.D Saúl Ortiz
3
 Por la intensa tormenta cierra todo el corredor Paso del Sapo – RN25
4
 “El uniforme se siente y la institución se respeta”: la Policía del Chubut suma nuevos agentes
5
 Egresan nuevos agentes en Esquel
1
 Nuevas profesoras de Lengua: Marisol, Ingrid, Maira y Romina concluyen su formación en el ISFD 809
2
 Vilma Mellado: la enfermera que cruzó la nieve a caballo para cuidar a su gente
3
 El problema de los alquileres y la onorosidad de los ingresos
4
 La Policía de la Provincia invierte en modernización tecnológica y armamento
5
 Q.E.P.D Saúl Ortiz
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -