Alejandra Carinao y Luis Cayulef fueron los más rápidos en los 10KM por la inclusión

Los reconocidos atletas Alejandra Carinao y Luis Cayulef fueron los ganadores en la tercera edición de la prueba de 10km denominada “Kilómetros de inclusión”, una propuesta que llevó adelante la Escuela Especial N° 527 de Esquel.

Esta carrera se llevó a cabo el domingo por la mañana momento en el que se vivió una jornada cargada de energía, emoción y compromiso, donde la comunidad volvió a demostrar que cuando se une, la inclusión se convierte en un camino posible para todos.

El presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes junto al gerente Lucas De Godos acompañaron la largada la 3ª edición de “Kilómetros de Inclusión”, una propuesta que se llevó adelante en el marco de la Semana de la Discapacidad, que reunió a familias, atletas, instituciones y vecinos en una celebración del deporte como herramienta transformadora.

En la oportunidad, también estuvo presente el intendente de Esquel, Matías Taccetta y el presidente del Concejo Deliberante, Rubén Álvarez con la concejal Silvana Sánchez Albornoz; quienes declararon la prueba de Interés municipal.

La Escuela Nº 527 fue el punto de partida y corazón organizador del evento, que se colmó de color y música.

Gabriela Mansilla, directora de la institución agradeció el apoyo de Chubut Deportes, al municipio y a las distintas organizaciones que tuvieron total predisposición para la realización de la prueba deportiva.

La postal fue contundente: una multitud dispuesta a correr, caminar y compartir, con un mismo mensaje de fondo: la inclusión no es un discurso, es acción colectiva. La jornada contó con dos modalidades 3K y 10 K abiertas a todo público, lo que permitió que cada persona pudiera sumarse según sus posibilidades y ganas.

Atletas locales y corredores de élite de Esquel y también de otras ciudades dijeron presente, acompañando y alentando en todo momento, reforzando el sentido integrador que caracteriza a este evento que ya se instaló en el calendario comunitario.

Más allá del deporte, la actividad volvió a poner sobre la mesa la importancia de visibilizar y defender los derechos de las personas con discapacidad, promoviendo un espacio donde todos puedan participar, disfrutar y sentirse parte.

La comunidad educativa de la Escuela Nº 527, junto con voluntarios y organizaciones locales, trabajó intensamente para que la propuesta fuera accesible, segura y, sobre todo, significativa.

Con una participación que superó ampliamente las expectativas, la 3°edición de “Kilómetros de Inclusión” dejó una enseñanza clara: cuando Esquel se moviliza, lo hace con el corazón puesto en la igualdad, el respeto y la construcción de una sociedad más justa.

Un cierre con aplausos, abrazos y la promesa de volver a encontrarse el próximo año coronó una jornada donde la inclusión volvió a ser la verdadera protagonista.