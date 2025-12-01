Diciembre arranca con un lunes inestable y viento del oeste

La Comarca Andina amaneció este lunes 1 de diciembre con un cielo mayormente nublado y una temperatura cercana a los 13°C, marcando el inicio de una semana (y de un nuevo mes) que llega con aire más fresco y un ambiente todavía inestable tras las tormentas del viernes y sábado.

Según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera una jornada con variaciones en la nubosidad, probabilidad de precipitaciones débiles durante la tarde y presencia constante del viento, que será protagonista desde media mañana.

Mañana fresca y nublada: qué esperar hasta el mediodía

El lunes comenzó con cielo mayormente cubierto, viento del oeste y noroeste entre 3 y 25 km/h, y una sensación térmica que se mantuvo pareja con la temperatura real.

Entre las 10 y las 12, se prevé:

Temperaturas entre 16°C y 19°C

Parcialmente nuboso

Índice UV en aumento , pasando de 3 (medio) a 7 (alto) al mediodía

Recomendación: si vas a estar al aire libre, protección solar FPS 15–25

Tarde con lluvias aisladas y ráfagas fuertes

Hacia la tarde, el SMN anticipa un aumento de la inestabilidad:

Lluvias aisladas con probabilidad del 10–40%

Máxima estimada: 18°C a 21°C

Viento del oeste , sostenido entre 32 y 41 km/h

Ráfagas que podrían alcanzar los 42–50 km/h

A las 14, el índice UV será muy alto (9), por lo que se recomienda evitar la exposición prolongada en ese horario.

Noche con chaparrones y descenso de la temperatura

Para el cierre del día:

Chaparrones (10–40%)

Temperatura bajando a 12–13°C

Viento moderado del oeste/noroeste

Ráfagas de hasta 50 km/h

Será una noche fresca y ventosa, típica de la transición hacia el verano en la región cordillerana.

¿Habrá tormentas eléctricas?

Aunque no se prevén tormentas como las del viernes y sábado, el patrón atmosférico continúa mostrando inestabilidad leve a moderada, especialmente durante la tarde.

Por ahora, el SMN no anticipa actividad eléctrica, pero el cielo cargado y el viento fuerte darán la sensación de un día cambiante.

Efemérides del 1 de diciembre

Día Mundial de la Acción contra el SIDA

Se conmemora desde 1988 para promover la prevención, el diagnóstico oportuno y el acceso al tratamiento. El lazo rojo vuelve a ser el símbolo visible en todo el mundo.

Día del Ama de Casa en Argentina

Fecha instaurada por la Liga de Amas de Casa en 1958 para reconocer el trabajo no remunerado del hogar, fundamental pero históricamente invisibilizado.

Día Panamericano de la Farmacia

Recordado desde 1948, cuando en Cuba se realizó el Primer Congreso Panamericano de Farmacia.

Cyber Monday

El famoso evento global de compras online que sigue al Black Friday, con descuentos que atraen a consumidores de todo el mundo.

