Tomó 33 tragos con alcohol en un crucero y borracho, atacó a la tripulación: le tiraron gas pimienta y falleció

Un viaje familiar que prometía descanso terminó en tragedia. Un hombre perdió la vida en pleno crucero luego de ingerir 33 tragos con alcohol. Tras el hecho, su esposa inició una demanda contra la empresa naviera, a la que acusa de no haber limitado el consumo de bebidas durante la travesía que había partido desde Los Ángeles rumbo a México.

La víctima fue identificada como Michael Virgil, de 35 años, y había subido al barco junto a su esposa, Connie Aguilar, y su hijo de 7 años, para disfrutar de unos días de descanso.

El viaje familiar comenzó en Los Ángeles y tenía como destino México. Sin embargo, Virgil murió antes de llegar a destino tras sufrir un colapso durante una pelea con los miembros de la tripulación. Todo pasó en diciembre de 2024, pero salió a la luz en las últimas horas, después de que la viuda presentara la demanda contra la empresa de cruceros, acusándola de homicidio.

El pasajero se enfureció cuando al iniciar su viaje el personal de la tripulación le dijo que su habitación aún no estaba lista. Enojado, fue al bar y pidió 33 bebidas alcohólicas. Luego, completamente borracho, protagonizó un escándalo. Un video capturado por testigos lo muestra alterado, intentando tirar una puerta a patadas.

Según informaron los medios TMZ y Fox 11, testigos que viajaron en el barco afirmaron que el hombre agredió a varios miembros de la tripulación e incluso amenazó con matar a los pasajeros en medio de su ataque de ira. El personal de seguridad del barco intervino rápidamente en la escena.

Como la situación estaba fuera de control, le tiraron gas pimienta y le aplicaron un sedante, esto sumado al alcohol resultó un combo fatal para el pasajero que sufrió un colapso y murió.

La viuda de la víctima demandó a la compañía de cruceros Royal Caribbean por la muerte de su esposo. La mujer dijo que la empresa no intervino para “proteger” la vida de Virgil en ningún momento.

“En todos los momentos relevantes para el presente, Royal Caribbean tenía el derecho de rechazar el servicio continuo de alcohol a cualquier cliente visiblemente intoxicado”, indica el documento policial al que tuvo acceso The Sun.

Después de beber, Virgil quiso ir a su habitación que todavía no estaba lista y ahí fue cuando se puso agresivo. Los miembros de la tripulación lo agarraron y “se pararon sobre él con todo su peso corporal”, contó Aguilar, lo que le provocó dificultades para respirar.

Además, la mujer dijo que le vaciaron “múltiples latas” de gas pimienta a su marido y que el capitán del barco ordenó que se le inyectara un sedante Haloperidol. La familia cree que el coctel fue nocivo y que el sedante fue lo que le provocó la muerte.

“La fuerza excesiva y acciones fatales tomadas por los miembros de la tripulación, incluido el personal de seguridad y médico”, causaron “hipoxia significativa y alteración de la ventilación, insuficiencia respiratoria, inestabilidad cardiovascular y, en última instancia, un colapso cardiopulmonar, lo que llevó a su muerte que ha sido declarada un homicidio”, indicó la familia de la víctima.

Por su parte, el abogado de familia, Kevin Haynes, afirmó: “La familia de Michael ha sufrido un dolor y un tormento inimaginables causados por Royal Caribbean, una mega línea de cruceros que prioriza las ganancias sobre la seguridad de los pasajeros”.

“Lo que se suponía que eran unas hermosas vacaciones familiares llegó a un final inimaginablemente trágico debido a la forma reprobable en que se manejó la situación, que nunca debería haber ocurrido”, remarcó y agregó: “Estamos viendo un número increíblemente alarmante de lesiones graves y muertes en cruceros últimamente”.

Para finalizar, el abogado de la víctima explicó cuál es el fin de la demanda. “Nuestro objetivo es forzar un cambio sistémico en la forma en que opera esta industria para garantizar que ninguna persona o familia vuelva a experimentar una tragedia como esta”.